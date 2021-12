Πολιτική

Ανδρουλάκης: Δεν μπορεί ευρωπαϊκά κράτη να πουλάνε όπλα στην Τουρκία

Το θέμα του εμπάργκο της πώλησης όπλων στην Τουρκία θα θέσει ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο του Κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Το ζήτημα του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία αναμένεται να θέσει στο Συμβούλιο του Κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ανέφερε κατά την άφιξή του. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν μπορεί κανένα ευρωπαϊκό κράτος να συνεχίζει να εξοπλίζει την Τουρκία, όπως δυστυχώς έκανε η Ισπανία πρόσφατα, επεκτείνοντας παλαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης Ραχόι ξανά με τον κ. Ερντογάν». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σήμερα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τιμούν τη μνήμη της προέδρου μας, Φώφης Γεννηματά, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Μετά τον πολιτικό κόσμο της πατρίδας μας, σήμερα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τιμούν τη μνήμη της προέδρου μας, Φώφης Γεννηματά, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Όσον αφορά την τοποθέτησή μου, θα θέσω ξανά το ζήτημα εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. Δεν μπορεί να μιλάμε για μία κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχουν κράτη που εξοπλίζουν έναν διεθνή ταραξία, ο οποίος καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου και επίσης δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα από τον Νότιο Καύκασο έως τη Μέση Ανατολή.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να επανέλθουμε στην πρότασή μου, που υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον φάκελο εμπορίας οπλών προς τρίτες χώρες, ότι δεν μπορεί κανένα ευρωπαϊκό κράτος να συνεχίζει να εξοπλίζει την Τουρκία, όπως δυστυχώς έκανε η Ισπανία πρόσφατα, επεκτείνοντας παλαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης Ραχόι ξανά με τον κ. Ερντογάν. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει, διότι προκαλεί τον ελληνικό λαό.

