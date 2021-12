Πολιτική

Τσίπρας: Η χώρα έχει μεγάλο έλλειμα δημοκρατίας σήμερα

«Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα συλλαμβανόταν ο Πρωθυπουργός να ψεύδεται στη Βουλή για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα είχε παραιτηθεί», δήλωσε ο Τσίπρας.

Νέα επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών – PES.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την μελέτη Τσιόδρα – Λύτρα για τη θνητότητα εκτός ΜΕΘ ο κ. Τσιπρας είπε, «Σε οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν συλλαμβάνονταν ο Πρωθυπουργός να ψεύδεται στη Βουλή για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, που αφορά τη ζωή δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων θα έλεγα συμπολιτών μας, είτε θα είχε βγει δημοσίως να ζητήσει συγγνώμη είτε θα είχε παραιτηθεί. Στην Ελλάδα, όμως, δεν συνέβη τίποτα απ’ τα δύο. Και αυτό επιβεβαιώνει το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει σήμερα η χώρα μας».

Λίγο νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει ότι «Η Ευρώπη διέρχεται μιας πολλαπλής κρίσης. Της υγειονομικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης, της κρίσης ενέργειας. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίζουμε με τις συνταγές του χθες. Τα κριτήρια του Μάαστριχ, το Σύμφωνο Σταθερότητας οφείλει να αναθεωρηθεί, γιατί η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργούν. Οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις, ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις να ενώσουμε τις φωνές μας για να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν πίσω με τις συνταγές του χθες.

Να αναθεωρήσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας σε ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης και κοινωνικής σύγκλισης. Να διευρύνουμε τα κριτήρια. Δεν αρκεί μόνο σήμερα να μιλάμε για το χρέος και το έλλειμμα που και αυτά σε σχέση με το ποσοστό του 60% και του 3% δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για κοινωνικά κριτήρια, τις ανισότητες, τη φτώχεια, την ανεργία. Να εξαιρέσουμε τις αναπτυξιακές επενδύσεις από τον υπολογισμό του ελλείμματος.

Να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό εξισορρόπησης, διότι τα πλεονάσματα του Βορρά είναι αυτά που αντικατοπτρίζουν τα ελλείμματα του Νότου. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για μειωμένα ελλείμματα στο Νότο αλλά και για χαμηλά πλεονάσματα στο Βορρά. Και τέλος, να μετατρέψουμε σε ένα μόνιμο εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι πρωτοβουλίες που οφείλουμε να πάρουμε, να ενώσουμε δυνάμεις, για να μη γυρίσουμε στον φαύλο κύκλο της λιτότητας, στον φαύλο κύκλο της κοινωνικής διάλυσης που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια».

