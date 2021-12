Life

“The 2Night Show” - Ιορδανίδης: Όταν γνώρισα τη Θάλεια, ήμουν σε σχέση (βίντεο)

Η εξομολόγηση του ηθοποιού Τάσου Ιορδανίδη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” ήταν την Τετάρτη ο ηθοποιός Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς ξεκίνησε η σχέση του με την Θάλεια Ματίκα. «Εγώ ήμουν σε σχέση που την υπεραγαπούσα, ήμουν ερωτευμένος, όταν γνώρισα την Θάλεια. Έρχεται για δουλειά και μου άρεσε πάρα πολύ σαν γυναίκα. Είτε είσαι ερωτευμένος, είτε καψούρης, είτε παντρεμένος το χούι δεν φεύγει ποτέ, δηλαδή βλέπεις μια ωραία γυναίκα. Τής έκανα πρόταση για δουλειά, με ιντρίγκαρε, όπως είναι φυσιολογικό. Με την πρώτη φορά με ιντρίγκαρε κι ένιωσα πως κάτι γίνεται. Προέκυψαν άλλοι λόγοι και αποστασιοποιηθήκαμε με την κοπέλα που ήμουν μαζί», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Η Θάλεια μέχρι εκείνη την στιγμή μου έλεγε όλα τα ερωτικά της και τα προβλήματά της. Όταν της είπα πως άρχισα να βγαίνω με μια άλλη γυναίκα, με κάλεσε στο σπίτι της να δούμε DVD, πήγα, δεν είδαμε ποτέ DVD και δεν έφυγα ποτέ από το σπίτι», ανέφερε.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός μοιράστηκε γεγονότα και σκέψεις που “σημάδεψαν” τη ζωή του, μίλησε για τα επαγγελματικά ρίσκα στις θεατρικές παραγωγές, την έπαρση στα πρώτα του βήματα και την ομαλή προσγείωση στην πραγματικότητα.

Τέλος, αναφέρθηκε στο θεατρικό έργο που έγραψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, “Θέλω να μου κρατάς το χέρι”, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα, και εξήγησε γιατί πρέπει να το δουν όσοι θέλουν να σώσουν τον γάμο τους.

