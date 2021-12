Life

Γιώργος Μαργαρίτης στο “Πρωινό”: Είχα μεγάλο σαράκι με το μπαρμπούτι (βίντεο)

Τι είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής για τους αρνητές των εμβολίων στον καλλιτεχνικό χώρο.

Για το πάθος του με τον τζόγο, τον κορονοϊό και τους καλλιτέχνες που τάσσονται κατά του εμβολίου, μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Μαργαρίτης.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής παραδέχεται πως… έμπλεξε στη ζωή του, ενώ εξομολογείται ότι ο τζόγος τον έκανε ό,τι ήθελε για τουλάχιστον μία δεκαετία. «Είχα μεγάλο σαράκι με το μπαρμπούτι», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «Θα μπορούσα να ήμουν γνωστός μία δεκαετία νωρίτερα. Γιατί ευκαιρίες μου είχαν τύχει αρκετές».

Όπως είπε ο Γιώργος Μαργαρίτης, «Κάθε πρωί μετά τη δουλειά, πήγαινα στην Ομόνοια για χαρτοπαίγνιο και μπαρμπούτι. Όταν είχα καλή ζαριά, έπρεπε κάπου να βάλω μετά τα λεφτά. Έκρυβα χρήματα κάτω από πέτρες στον δρόμο, για να έχω για τις γκίνιες μου».

Ερωτηθείς για τον κορονοϊό και τους αρνητές των εμβολίων από τον καλλιτεχνικό χώρο, ο Γιώργος Μαργαρίτης τόνισε «Εύχομαι να μην τους συμβεί κάτι», συμπληρώνοντας πως ο ίδιος έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

