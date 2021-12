Οικονομία

Τουρκία - Λίρα: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο έναντι του δολαρίου κατρακύλησε σήμερα το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας.

H τουρκική λίρα κατρακύλησε σήμερα σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο έναντι του δολαρίου καθώς αναμένεται μία ακόμη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στο πλαίσιο του ριψοκίνδυνου νέου οικονομικού προγράμματος του προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος υποχώρησε 2,9% στις 15,25 λίρες, ενώ διαμορφωνόταν πριν λίγο στις 15,2 λίρες. Η αξία του δολαρίου έναντι της λίρας έχει υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του έτους, κλονίζοντας την τουρκική οικονομία.

Παρά την εκτίναξη του πληθωρισμού πάνω από το 21%, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιό της κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 14% αργότερα σήμερα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. «Γίνεται ένα πείραμα και ο Ερντογάν είναι υπεύθυνος για το πείραμα αυτό. Θα μειώσουν τα επιτόκια όσο μπορούν», δήλωσε οικονομολόγος της Istanbul Analytics.

Από τον Σεπτέμβριο, η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στο 15% στο πλαίσιο του σχεδίου του Ερντογάν να δοθεί προτεραιότητα στις εξαγωγές και τον δανεισμό, παρά το ότι οικονομολόγοι και βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν επικρίνει την πολιτική αυτή ως απερίσκεπτη.

Επίσης, η κεντρική τράπεζα έχει παρέμβει τέσσερις φορές στην αγορά συναλλάγματος τις δύο τελευταίες εβδομάδες, πουλώντας δολάρια για να επιβραδύνει τις μεγάλες πωλήσεις του τουρκικού νομίσματος. Η απόφασή της για τα επιτόκια θα ανακοινωθεί στις 13.00 (ώρα Ελλάδας).

Δεδομένης της μεγάλης πτώσης της λίρας, οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα εκτοξευτεί σχεδόν στο 30% το επόμενο έτος λόγω κυρίως της αύξησης των τιμών των εισαγωγών.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λάρισα: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου (εικόνες)

Άγιος Δομίνικος: Συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο (βίντεο)