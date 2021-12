Life

“Άγριες Μέλισσες”: “δυνατό” επεισόδιο την Πέμπτη (εικόνες)

Καθηλωτικό είναι το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας της δημοφιλούς σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες ”.

Ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», θα προβληθεί την Πέμπτη στον ΑΝΤ1, στις 22:15

Η υπόθεση του επεισοδίου της Πέμπτης

Στο Δικαστήριο, επικρατεί πανικός με την ομολογία που αναφέρει πως ο Λάμπρος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία του Ορφανίδη και των συντρόφων του κι ο Λάμπρος βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ ένα τεράστιο δίλημμα. Θα παραδεχτεί τα όσα είπε ο μάρτυρας ή θα σωπάσει;

Στο Διαφάνι, η ειρηνική συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τόσο ο Ντούνιας όσο και ο Ακύλας είναι αποφασισμένοι να την διαλύσουν.

Το χωριό θα μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Ο Θανάσης θα μπει σε σκοτεινά μονοπάτια, ενώ ο Τόλλιας θα βρεθεί μπροστά σε αναπάντεχες εξελίξεις.

Ο Δούκας και η Μυρσίνη καταφθάνουν στο χωριό, ενώ μια εντολή θανάτου θ’ αλλάξει όλα τα δεδομένα…

