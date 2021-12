Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέα μέτρα για τις αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ανακοινώσεις το Σάββατο στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Τι είπε για τη μετάλλαξη Όμικρον και τους εμβολιασμούς.

Νέα μέτρα για να περιοριστούν οι αυξήσεις των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες: «Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα ξεκινώντας από το θέμα της πανδημίας. Προφανώς υπάρχει μια έντονη ανησυχία για την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον η οποία αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες γι’ αυτό και είναι απολύτως επιβεβλημένο να εντείνουμε την επιτάχυνση του εμβολιασμού δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην 3η δόση καθώς οι επιστήμονες μας υποδεικνύουν ότι σε αυτή τη φάση είναι η καλύτερη γραμμή άμυνας την οποία διαθέτουμε.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα θέματα τα οποία αφορούνε την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μια έντονη ανησυχία για τις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου, είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Θα ζητήσουμε και πάλι από την ευρωπαϊκή επιτροπή να εξετάσει όλες τις επιλογές έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση όπως το έχει ήδη κάνει θα εξακολουθεί να προνοεί έτσι ώστε να περιορίσει στο μέτρο του εφικτού τις αυξήσεις των τιμών και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου, θα λάβει επίσης ειδική πρόνοια για τους αγρότες μας και περισσότερες ανακοινώσεις θα έχω την ευκαιρία να κάνω στη συζήτηση του προϋπολογισμού το Σάββατο το οποίο μας έρχεται.

Θα συζητήσουμε επίσης ζητήματα τα οποία αφορούνε την εξωτερική πτυχή της μετανάστευσης όπου η Ελλάδα θα επιμείνει στην ανάγκη να υπάρχει μια οριζόντια αντιμετώπιση φαινομένων εργαλειοποίησης του προσφυγικού, εξάλλου η πατρίδα μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τέτοιας κρίσης το Μάρτιο του 2020 για αυτό και παρέχει απόλυτη στήριξη στις βαλτικές χώρες αλλά και στην Πολωνία που βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα παρεμφερές φαινόμενο.

Θα συζητήσουμε τέλος και τα ζητήματα που αφορούν την στρατηγική μας πυξίδα, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή αυτονομία στη λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη μόνη της, να μπορεί να υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα και να ευθυγραμμίσει την οικονομική της ισχύ με τις γεωπολιτικές της δυνατότητες».

Μετά από ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων μέτρων με μοριακά τεστ στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Η μόνη απάντηση στην “Όμικρον” είναι η επιτάχυνση των εμβολιαστικών προγραμμάτων με έμφαση στις ενισχυτικές δόσεις.

Στην Ελλάδα ήμασταν από τις πρώτες χώρες που άνοιξαν την 3η δόση για όλο τον πληθυσμό και είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο του προγράμματος

Αν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα αναφορικά με επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων ώστε να κερδίσουμε επιπλέον χρόνο για να κάνουμε την ενισχυτική δόση σε περισσότερους πολίτες.

Είναι μια μάχη με τον χρόνο. Αλλά κάθε εβδομάδα που κερδίζουμε πριν μας χτυπήσει η «Όμικρον» είναι κέρδος, γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που θα έχει εμβολιαστεί με την ενισχυτική δόση».

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι η απάντηση του Πρωθυπουργού αφορά στο ερώτημα της δημοσιογράφου για τα PCR τεστ και την ενδεχόμενη συζήτηση στη διάρκεια της Συνόδου για τα τεστ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όσους μετακινούνται μεταξύ κρατών. Δεν αφορά στο εσωτερικό της χώρας. «Από χθες έχει ανακοινωθεί η ανάγκη διενέργειας διαγνωστικών τεστ για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα και θα ισχύσει μόνο για την περίοδο των γιορτών. Είναι μέτρο προσωρινό», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Στρατιωτικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Τσιάρας για “revenge porn” στον ΑΝΤ1: Αναβάθμιση σε κακούργημα (βίντεο)

Ισημερινή Γουινέα: Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο