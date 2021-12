Κοινωνία

Θεσσαλονίκη – ροζ βίντεο: Ποινή φυλάκισης για ανέβασμα στο διαδίκτυο

Τι είπε στο δικαστήριο η παθούσα. Τι υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 46χρονο, επειδή ανήρτησε δύο ροζ βίντεο στο Διαδίκτυο με την πρώην ερωτική του σύντροφο, εν αγνοία της. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση του νόμου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, διατηρούσε περιστασιακή ερωτική σχέση με την 48χρονη παθούσα. Όταν εκείνος της πρότεινε να βιντεοσκοπήσει τις προσωπικές τους στιγμές, η γυναίκα δέχθηκε, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το υλικό δεν θα διαρρεύσει πουθενά.

Ο 46χρονος όμως φέρεται να αθέτησε τη συμφωνία τους, καθώς λίγα χρόνια αργότερα κατηγορείται ότι "ανέβασε" το συγκεκριμένο υλικό σε σαϊτ ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων, μέσω της οποίας κατέληξε σε διάφορες ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Άτομα από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον της 48χρονης την αναγνώρισαν στα βίντεο και την ενημέρωσαν. Υπό αυτές τις συνθήκες απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε έρευνα που οδήγησε στην παραπομπή του 46χρονου σε δίκη.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο η καταγγέλλουσα αναφέρθηκε στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αφότου διαπίστωσε τη διαρροή του υλικού, προσθέτοντας ότι η ντροπή που νιώθει δεν της επιτρέπει να επισκεφθεί τους δικούς της ανθρώπους. Κατηγόρησε δε τον 46χρονο ότι προέβη στην ενέργεια για να αποκομίσει οικονομικό όφελος.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος δέχθηκε ότι ανήρτησε τα ροζ βίντεο στο πρώτο σαϊτ, αλλά δήλωσε αθώος για την περαιτέρω αναδημοσίευση, εξέλιξη για την οποία, όπως είπε, δεν ευθύνεται ο ίδιος. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

