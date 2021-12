Life

“Το Πρωινό”: ο Μιχάλης Ζαμπίδης, τα “Ζαμπιδάκια” και η μητέρα του (βίντεο)

Μια ξεχωριστή συνέντευξη από τον “Iron Mike”, ο οποίος μίλησε για μια πρόταση γάμου που… έρχεται, τον πρωταθλητισμό και την ενασχόληση του με το Life coaching.

«Είμαστε 4,5 χρόνια μαζί, είμαστε παρέα με την Μαρία, επενδύουμε μαζί. Σκεφτόμαστε να παντρευτούμε, είναι ώρα, δεν έχω κάνει ακόμη πρόταση γάμου… Θα ήθελα να κάνω “Zαμπιδάκια”», είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, που ήταν καλεσμένος βρέθηκε την εκπομπή «Το Πρωινό».

Αναφερόμενος στην πορεία του στον αθλητισμό, ο “Iron Mike” είπε πως «ήταν μοναχική και προγραμματισμένη όλη η ημέρα σου, όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Όταν έχεις μεγάλο αγώνα κάθε 2-3 μήνες, είσαι διαρκώς στην πίεση. Υπάρχει υψηλό κίνητρο όμως, που αποδυναμώνει τις θυσίες. Όταν έχεις τέτοιο κίνητρο, το έχεις επιλέξει, δεν μετράς τις θυσίες. Όλα είναι θέμα στόχων και επιλογής», αναφέροντας πως έχει δώσει 180 αγώνες, έχει μόνο 24 ήττες, έχει βγάλει 16 φορές νοκ άουτ τον αντίπαλο του και έχει κατακτήσει 18 παγκόσμια πρωταθλήματα.

«Έφτασα να κάνω πραγματικότητα, τα πιο τρελά μου όνειρα», είπε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ενώ αναφέρθηκε, συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά και στα μαθήματα life coaching που παραδίδει σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και από πολλούς χώρους, τονίζοντας πως «μέσα από τα σεμινάρια αυτά, “καθαρίζεις” τον εαυτό σου, αποφορτίζεις την πίεση και θέτεις τους στόχους σου».

Μιλώντας για τον “χρυσό κανόνα” του, είπε πως πιστεύει πολύ στο «ουδέν κακό, αμιγές καλού», σημειώνοντας πως «υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν μια λύση σε κάθε πρόβλημα και εκείνοι που, για κάθε λύση, δημιουργούν ένα πρόβλημα. Εξαρτάται πόσο θετικός είναι ο κάθε άνθρωπος».

Έκπληξη αποτέλεσε και για τον ίδιο η απευθείας σύνδεση της εκπομπής με την μητέρα του. Όπως είπε η Γωγώ Ζαμπίδη, «είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για τον Μιχάλη, είναι η κολόνα μου. ΄Έχω δύο γιούς και πάντα αυτό τους έλεγε ό,τι είναι τα «κολονάκια» μου, τώρα είναι οι «κολόνες» μου».

Όπως είπε η κ. Ζαμπίδη, ο “Iron Mike” είναι «χαμηλών τόνων, όπως λέει «κοιτάμε ψηλά με το κεφάλι χαμηλά» και πιστεύω ότι θα συνεχίζει έτσι. Η μισή ζωή του ήταν στα γυμναστήρια», ενώ όπως αποκάλυψε «δεν έχω δει ποτέ αγώνα του ούτε στην τηλεόραση. Ακόμη κα όταν είχε τελειώσει ο αγώνας και τον βλέπαμε στην τηλεόραση και ήταν δίπλα μου και μου έλεγε «κοίτα λίγο», δεν μπορούσα».

Σχετικά με την επί χρόνια σύντροφο του γιού της, είπε πως «είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πανέμορφο κορίτσι, είναι χαμηλών τόνων, έχουν ταιριάξει, τον αγαπάει και την αγαπάει και μακάρι να γίνει η πρόταση γάμου που έλεγε».





