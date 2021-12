Life

“Ήλιος”: η Εβελίνα Παπούλια κάνει “πρεμιέρα” στην σειρά (εικόνες)

Ακόμη ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτήρας εντάσσεται στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Σήμερα μπαίνει στον «Ήλιο» η Εβελίνα Παπούλια, η οποία θα ενσαρκώσει την Ιωάννα Γαλανού.

Η Ιωάννα Γαλανού είναι μια καταξιωμένη δικηγόρος που έκανε καριέρα υπερασπιζόμενη μεγάλες εταιρείες που παρανομούν.

Αδίστακτη, με μόνο γνώμονα το οικονομικό συμφέρον, αδιαφορεί για τις προσπάθειες του χωριού να αποφύγει τις συνέπειες της οικολογικής μόλυνσης που δημιουργεί το εργοστάσιο που εκπροσωπεί.

Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν η Αλίκη, συνειδητοποιώντας τι συμβαίνει, αποφασίζει να το σταματήσει πριν η κατάσταση φτάσει να απειλήσει ανθρώπινες ζωές.

Οι δυο γυναίκες θα συγκρουστούν με συνέπειες που ξεπερνούν την υπόθεση, και θα δημιουργήσουν ανατροπές στην προσωπική τους ζωή…

Τι θα δούμε σήμερα στις 17:30, στον ΑΝΤ1

Η υπόθεση Ζερίδη κλείνει, καθώς έχει βρεθεί πια ο ένοχος… Η Αθηνά και η Λήδα δεν μπορούν να βρουν πουθενά τα χρήματα για τη θεραπεία του Χάρη. Κανείς δεν τους βοηθά και πιστεύουν πως πίσω από αυτό κρύβεται ο Ιωάννου. Ο μικρός Χάρης αναγκάζεται να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση…

Μετά τους εκβιασμούς του Διοικητή, ο Χρήστος θέλει να φυγαδεύσει τη Δάφνη και καταστρώνει ένα σχέδιο μαζί με τον Νικήτα. Η Αλίκη καταφέρνει και δίνει δείγμα από το νερό του ποταμού σε ένα εργαστήριο, ελπίζοντας ότι οι φόβοι της δεν θα επιβεβαιωθούν… Η Ελπίδα δέχεται ένα τηλεφώνημα από τα κεντρικά της αστυνομίας που την καλούν να γυρίσει πίσω στη βάση της από τη στιγμή που η υπόθεση Ζερίδη έχει κλείσει.

Ο Διοικητής πηγαίνει στο μέρος που του υποδεικνύει ο εκβιαστής και παγώνει όταν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του…

