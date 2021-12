Life

VICE SPECIALS: “Οι Ευάλωτοι” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Οι Ευάλωτοι».

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο γηρασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο αριθµός των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι, όπως και οι ανάγκες φροντίδας τους, αναμένεται να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας τους ως μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Την ίδια στιγμή καταδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων του κράτους πρόνοιας όσον αφορά τη φροντίδα για τα ηλικιωμένα άτομα.

Η δημοσιογράφος του VICE Νιόβη Αναζίκου πραγματοποίησε έρευνα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα μας, συνάντησε ανθρώπους που φιλοξενούνται σε αυτές και συζήτησε μαζί τους για τις ανάγκες που τους καλύπτουν.

Επιπλέον, το VICE ταξίδεψε στην Κρήτη, όπου πριν από μερικούς μήνες υπήρξαν καταγγελίες για κακομεταχείριση φιλοξενουμένων σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων και συνάντησε συγγενείς τους, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, που δέχθηκε να μιλήσει για την υπόθεση.

Συνάντησε, επίσης, την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία εξήγησε ποια είναι η στήριξη που παρέχει η Πολιτεία στους ευάλωτους πολίτες της τρίτης ηλικίας και ποια είναι η στρατηγική μέριμνα που προβλέπεται κατά τα επόμενα χρόνια.

Στην κάμερα του VICE μίλησαν ακόμα ο Κώστας Προύσκας, ψυχολόγος - Δρ γεροντολογίας, για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στον 21ο αιώνα, και ο Στέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, που ανέλυσε ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη μέριμνα των ηλικιωμένων.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Ελλάδας: Ικανοποίηση στην Αθήνα για την ψήφιση από το Κογκρέσο

Λάρισα: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου (εικόνες)

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Έφοδος της Αστυνομίας σε κτήμα (βίντεο)

Gallery