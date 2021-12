Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί ενότητα και ομοψυχία

«Προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα αλλά και σε ένα απλό πολίτη, η χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης, ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

«Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας καθώς και συνεχή εγρήγορση», αναφέρει σε δήλωση του ο Σωτήρης Τσιόδρας, καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης της Πανδημίας της Ιατρικής Σχολή Αθήνας, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.

Και συνεχίζει στη δήλωση του ο κ. Τσιόδρας, «Προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν επιστήμονα αλλά και σε ένα απλό πολίτη, η χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης, ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες, αλλά και στην παρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες ΜΕΘ, και την εξ αυτής προκαλούμενη αυξημένη θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. αυξημένη ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, βαρύτητα νόσου), συνεχίζεται και σήμερα, και αφορά στην πλειονότητά της ανεμβολίαστους συμπολίτες μας.

Πρόσφατες αναλύσεις της επιστημονικής ομάδας του ΕΟΔΥ έχουν αναδείξει περαιτέρω όφελος του εμβολιασμού έναντι του νέου κορονοϊού. Έως τις αρχές Δεκεμβρίου, οι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν χάρη στον εμβολιασμό, είναι περισσότερες από 15.000. Για αυτόν το λόγο, επιθυμώ για ακόμη μια φορά, να τονίσω την σημασία του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την επακόλουθη μείωση στην πίεση στο σύστημα υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση έχει η τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς και ή τήρηση των υπόλοιπων μέτρων ατομικής προστασίας εν όψει και της ανάδυσης της ‘Όμικρον’ παραλλαγής του ιού».

