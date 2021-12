Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον – Σπάρτη: Εντοπίστηκαν 3 κρούσματα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν προέκυψαν ύστερα από ταξίδι στο εξωτερικό και είναι άσχετα μεταξύ τους.

Τρία κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον καταγράφηκαν στη Σπάρτη, τα οποία δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Μάλιστα, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι προέκυψαν ύστερα από ταξίδι στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης στη λακωνική πρωτεύουσα επιβεβαιώθηκε χθες, κατόπιν μοριακού ελέγχου και ακολούθησαν σήμερα τα υπόλοιπα δύο.

Κατόπιν επικοινωνίας του FLY με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, διαπιστώθηκε ότι τα τρία κρούσματα δεν συγκαταλέγονται στους 23 που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο της Σπάρτης.

Κατά τα άλλα, ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο νομό Λακωνίας, ο οποίος από σήμερα και επίσημα περνά στο βαθύ κόκκινο, ύστερα από τα δεκάδες κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

