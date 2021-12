Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μανωλάς: Έκλεισε η μεγάλη επιστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φιέστα υποδοχής ετοιμάζουν το απόγευμα οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον διεθνή αμυντικό.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα ξαναφορέσει ο Κώστας Μανωλάς. Αφού πρώτα η «Θύρα 7» απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο των πρωταθλητών, προκειμένου να βρεθεί το απόγευμα της Πέμπτης (16/12, 18:00) στα γραφεία της ΠΑΕ για να υποδεχτεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» χωρίς να αναφέρει το όνομα του ποδοσφαιριστή, οι... υποψίες επιβεβαιώθηκαν πως επρόκειτο για τον Κώστα Μανωλά.

Εξάλλου, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της "Corriere dello Sport" ο στόπερ της Νάπολι, ο οποίος βρίσκεται ήδη από εχθές το βράδυ (15/12) στην Αθήνα, βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για το ενδεχόμενο επιστροφής του στο «λιμάνι».

Πλέον, είναι θέμα ωρών να κλείσει η μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς άσου στους «ερυθρόλευκους». Ήδη από το καλοκαίρι ο Μανωλάς επιθυμούσε την επιστροφή του στην ομάδα του Πειραιά, επιθυμία που ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα.

Το «αντίο» στη Νάπολι είναι... μη αναστρέψιμο, με την ιταλική ομάδα να κινείται για την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπέτσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τσιόδρας: Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί ενότητα και ομοψυχία

Μετάλλαξη Όμικρον – Σπάρτη: Εντοπίστηκαν 3 κρούσματα