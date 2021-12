Κοινωνία

Θεσσαλονίκη – ναρκωτικά: “Θηλυκή συμμορία” έκρυβε την ηρωίνη σε αλάνα της γειτονιάς

Γυναίκες τα 3 από τα 4 μέλη της συμμορίας που συνελήφθησαν. Τι βρήκαν οι άνδρες της Δίωξης στην ευφάνταστη καβάντζα.

Τέσσερα μέλη οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια (κυρίως σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη) συνέλαβαν οι αστυνομικοί του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. Στο κύκλωμα συμμετείχαν τρείς γυναίκες ηλικίας 42, 57 και 27 ετών κι ένας 33χρονος.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 42χρονη και ο 33χρονος ήταν αρχηγικά στελέχη της συμμορίας κι είχαν αναλάβει να παραλαμβάνουν τα ναρκωτικά ,να τα μεταφέρουν και να τα κρύβουν ενώ οι άλλες δύο γυναίκες είχαν αναλάβει την διακίνηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Και οι τέσσερις συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς στο σημείο που είχαν την «καβάντζα» των ναρκωτικών: Τον βράχο μιας αλάνας πίσω από την πολυκατοικία που διαμένουν στο Δενδροπόταμο, κάτω από τον οποίο έκρυβαν δέκα δέματα ηρωίνης. Οι άνδρες της Δίωξης βρήκαν και κατάσχεσαν συνολικά πέντε κιλά ηρωίνης. Με την εις βάρος τους δικογραφία οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

