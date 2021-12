Οικονομία

ΕΚΤ - Ελληνικά ομόλογα: Παράθυρο για συνέχιση των αγορών και μετά το ΡΕΡΡ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την πανδημία, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2022. Ειδική αναφορά στην απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα.

H EKT θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα κατ΄εξαίρεση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ τον Μάρτιο του 2022 , όπως αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, η τράπεζα ολοκληρώνει το πρόγραμμα πανδημίας τον Μάρτιο. Στη συνέχεια θα συνεχίσει να επανεπενδύει με μεγάλη ευελιξία τα ομόλογα που λήγουν. Ειδικά για τα ελληνικά ομόλογα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά, στην απόφαση, η οποία προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα μπορεί να αγοράζει περισσότερα ομόλογα από εκείνα που έχει στην κατοχή της και λήγουν.

Με την απόφασή της αυτή η ΕΚΤ έχει ως στόχο να αποφευχθούν προβλήματα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν μετά από μία απότομη παύση των αγορών, τη στιγμή μάλιστα που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από τις συνέπειες της πανδημίας.

Με την ίδια απόφαση της η ΕΚΤ προβλέπει ότι η περίοδος της επανεπένδυσης των ομολόγων επεκτείνεται έως το 2025, ενώ οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΕPP θα επιβραδυνθούν το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τέλος η ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν επίσης να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση αρνητικών σοκ που σχετίζονται με την πανδημία.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τσιόδρας: Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί ενότητα και ομοψυχία

Μετάλλαξη Όμικρον – Σπάρτη: Εντοπίστηκαν 3 κρούσματα