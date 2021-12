Κοινωνία

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Που και πότε θα ενσκήψουν τα εντονότερα φαινόμενα στην Ελλάδα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει κακοκαιρία με την ονομασία Carmel όπως προαποφασίστηκε από τους εταίρους του group της νοτιοανατολικής Ευρώπης υπεύθυνους για την ονοματοδοσία των συστημάτων.

Σύμφωνα με το έκτακτοι δελτιο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες θα επηρεάσει την νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου προβλέπεται να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής, έντονες καταιγίδες, σφοδροί άνεμοι και σημαντικό ύψος κύματος.

Ειδικότερα στη χώρα μας ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση το Σαββάτο (18-12-21) και την Κυριακή (19-12-21) με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια και τους θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικά,

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

Το πρωί του Σαββάτου τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας καθώς και την ανατολική Στερεά. Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής θα επηρρεαστεί η ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους οι Κυκλάδες. Από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το πρωί της Δευτέρας ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη βόρεια Κρήτη τα οποία βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Β. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία και της Κρήτης. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο 600-900m). Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής.

Γ. Τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο εντάσεως 7 με 8 και από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου τοπικά 9 μποφόρ.

