Μένιος Φουρθιώτης: Συνελήφθη στο Περιστέρι

Νέα περιπέτεια για τον Μένιο Φουρθιώτη. Συνελήφθη και πάλι ο παρουσιαστής και εκδότης.

Συνελήφθη πριν από λίγο ο Μένιος Φουρθιώτης και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη στην περιοχή του Περιστερίου μετά απο μήνυση που κατέθεσε συνεργάτης του για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μένιος Φουρθιώτης είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί με εγγύηση 30.000 ευρώ, υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα τρεις φορές τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Σε δήλωση του, ο Μένιος Φουρθιώτης, μεταξύ άλλων κάνει λόγο για αχαριστία του πρώην συνεργάτη του, τον οποίο χαρακτηρίζει ως αλαζόνα και υπερόπτη. Υποστηρίζει ακόμη πως ο πρώην συνεργάτης επέλεξε να στραφεί εναντίον του, με συκοφαντίες και επικίνδυνα ψέματα, μέσω κατάθεσης του στην ΓΑΔΑ, στην οποία μετέφερε μαρτυρία τρίτου προσώπου πως ο Μένιος Φουρθιώτης αναζητούσε άνθρωπο για να δολοφονήσει τον Κώστα Βαξεβάνη, κάτι που ο Μένιος Φουρθίωτης υποστηρίζει πως ουδέποτε συνέβη και προαναγγέλλει ότι θα στραφεί νομικά κατά του πρώην συνεργάτη του και ακόμη δύο προσώπων που, όπως υποστηρίζει κατέθεσαν ψεύδη στις Αρχές, ζητώντας δε να υπάρξει και αυτεπάγγελτη δίωξη τους για ψευδορκία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθη σήμερα (16-12-2021) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και μετά από έγκληση-μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος του, ημεδαπός κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμηση και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων".

