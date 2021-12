Κοινωνία

Πετρούπολη - Καταγγελία για παρενόχληση 4χρονου: ελεύθερος ο νηπιαγωγός

Τι υποστήριξε ο νηπιαγωγός στην απολογία του, μετά την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση του μικρού.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ο εκπαιδευτικός που συνελήφθη μετά από την καταγγελία μητέρας 4χρονου μαθητή για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι του, μετά την απολογία του, καθώς οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και της μη επιστροφής του στο νηπιαγωγείο, όπου εργάζεται.

Ο νηπιαγωγός, σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε στην διάθεση της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας το κινητό του τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, ώστε να ερευνηθούν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, οι κάρτες μνήμης και ο σκληρός δίσκος.

Παράλληλα, ζήτησε να μετακινηθεί σε διοικητική θέση μέχρι να τελεσιδικήσει οριστικά η υπόθεση στην Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, η πλευρά του νηπιαγωγού υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη των γονέων του 4χρονου αγοριού.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος του, ο εκπαιδευτικός όταν πληροφορήθηκε την καταγγελία σε βάρος του, ήθελε να υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ωστόσο δεν πρόλαβε, καθώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

