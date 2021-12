Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Δείτε σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν και πόσες νέες μολύνσεις τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά σχεδόν τριψήφιο αριθμό την Πέμπτη ο συνολικός αριθμός των θανάτων ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ, ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 4.696 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 4.696 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 21 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά τα 1464 διαγνώστηκαν στην Αττική, ενώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 797 νέα κρούσματα.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία για τις μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

