Αεροδρόμια: το μπλακ άουτ στα ραντάρ και η απάντηση της ΥΠΑ

Μαύρο έβλεπαν στις οθόνες τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για πάνω από μία ώρα. “Συναγερμός” σήμανε για όσα αεροπλάνα βρίσκονταν “στον αέρα”.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε αρκετά ελληνικά αεροδρόμια έβλεπαν μαύρες οθόνες για διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας.

Το πρωτοφανές περιστατικό οφείλεται σε πτώση του συστήματος Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠΑΘ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να «καταρρεύσει» για ένα διάστημα ο ελληνικός εναέριος χώρος δεδομένου ότι με το ΚΕΠΑΘ εκτός λειτουργίας δεν εκτελούνται προσγειώσεις και απογειώσεις στα αεροδρόμια, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με τις υπερπτήσεις, δηλαδή τις διερχόμενες από τον ελληνικό εναέριο χώρο πτήσεις.

Πρακτικά, προσγειώθηκαν μόνο οι πτήσεις που είχαν ήδη προσεγγίσει τα αεροδρόμια ενώ οι αναχωρήσεις καθυστέρησαν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Τελικά, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από 40 λεπτά, έχοντας βεβαίως νωρίτερα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, αλλά κανένα πρόβλημα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Στις εργασίες συντήρησης αποδίδει τη βλάβη και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) με ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζοντας ότι δεν προέκυψε κανένα θέμα ασφάλειας πτήσεων. Παρά το γεγονός ότι αρχικά πηγές της Υπηρεσίας έκαναν λόγο για πρόβλημα που διήρκησε μόλις 40 λεπτά, στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι για την αποκατάσταση χρειάστηκε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Η ΥΠΑ ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό, ότι λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης των συστημάτων τροφοδοσίας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο Ελληνικό, νωρίς σήμερα το μεσημέρι, παρουσιάστηκε μερική πτώση ενός εκ των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), η οποία αποκαταστάθηκε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα (μια ώρα και δεκαπέντε λεπτά) δίχως να προκύψει κανένα θέμα ασφάλειας πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο. Όλα τα αεροπλάνα που βρίσκονταν στο FIR Αθηνών ήταν σε επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και έτσι οι πτήσεις που ήταν σε εξέλιξη συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Από τις 13:12 το μεσημέρι και μετά, η εναέρια κυκλοφορία επανήλθε στο μέγιστο βαθμό εξυπηρέτησης και ομαλοποιήθηκε όλο το πρόγραμμα των πτήσεων».

ΕΕΕΚΕ: Υποβάθμιση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας

Σε ανακοίνωση της, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), αναφέρει «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες και το επιβατικό κοινό, είναι υποχρεωμένη να εκπέμψει επείγον σήμα κινδύνου, επισημαίνοντας την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η υποβάθμιση του που φτάνει στα όρια της απαξίωσης θα επιφέρει με βεβαιότητα ανάσχεση στην αναμενόμενη τουριστική ανάπτυξη των επομένων ετών και δεδομένη απώλεια εσόδων για την χώρα μας.

Ο κλάδος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας συμβάλλει με το έργο του αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ενίσχυση του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλος από την Βιομηχανία του Τουρισμού. Είναι γνωστό ότι ο τομέας των αερομεταφορών στο σύνολό του έχει φτάσει να συνεισφέρει το 10,2% του ΑΕΠ της χώρας. Το κόστος των υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (υποδομές, μισθολογικό κόστος, κλπ) χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των τελών αεροναυτιλίας, τα οποία καταβάλουν οι αεροπορικές εταιρίες και στην ουσία το επιβατικό κοινό. Κατ’ απαίτηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών τα τέλη διαδρομής πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ανάπτυξης και της βελτίωσης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ενώ λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα ανακτάται πλήρως το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει η εναέρια κυκλοφορία στους χρήστες.

Στη χώρα μας, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Μεταφορών και όλων των ιθυνόντων ότι το σύνολο των ζητημάτων θεσμικής, τεχνικής και οικονομικής φύσεως του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα διευθετηθούν και δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας εκ μέρους μας, οι επανειλημμένες εκκλήσεις μας δεν έχουν εισακουσθεί. Τα προβλήματα συσσωρεύονται και διογκώνονται καταδεικνύοντας την δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας. Η ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, καθώς για παράδειγμα το βασικό σύστημα radar, αυτό που εξυπηρετεί τον ελληνικό εναέριο χώρο συνολικά, εγκαταστάθηκε το 1999, καθιστώντας το πλέον απαρχαιωμένο, με τη διεθνή πρακτική να επιβάλει την πλήρη αντικατάστασή του ανά 10-12 έτη, μετά από συνεχείς ενδιάμεσες αναβαθμίσεις. Όταν συμβαίνουνπτώσεις του εν λόγω συστήματος, όπως συνέβη σήμερα 16 Δεκεμβρίου, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας επιστρέφει σε πρακτικές προηγούμενων ετών που δεν συμβαδίζουν με τις σημερινές απαιτήσεις χωρητικότητας, ταχύτητας και ασφάλειας καθώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να εξυπηρετήσουν την εναέρια κυκλοφορία είναι εξαιρετικά δυσχερείς.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό έχει συρρικνωθεί δραματικά σε καίριες μονάδες και βρίσκεται πλέον σε ιστορικά χαμηλά των τελευταίων 20 ετών, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει επαρκώς την εναέρια κυκλοφορία. Παράλληλα, το θέμα της επιβεβλημένης θεσμικής αναδιάρθρωσης των παρόχου αεροναυτιλίας με την οικονομική και διοικητική διακριτότητα και αυτοτέλεια έχει και αυτό βαλτώσει. Οι οχλήσεις μας προς το Υπουργείο Μεταφορών είναι συνεχείς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καλούμε το Υπουργείο να δείξει συνέπεια και να εγκύψει επιτέλους στα ουσιαστικά προβλήματά που αντιμετωπίζει η αεροναυτιλία. Η υφαρπαγή των τελών αεροναυτιλίας για αλλότριους σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους είναι ευθεία προκλητική παραβίαση της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η απαξίωση της αεροναυτιλίας και η έλλειψη διαφάνειας στην διαχείριση των ανταποδοτικών τελών αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση του έργου μας.

Έχοντας βαθιά επίγνωση της ευθύνης μας και λειτουργώντας πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρωτίστως το επιβατικό κοινό ότι δεδομένων των συνθηκών καθώς και της αναμενόμενης ολικής αναβίωσης της κυκλοφορίας κατά την θερινή περίοδο του 2022, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η ομαλή εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας στην χώρα μας. Προειδοποιούμε ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Ας αναλάβουν οι αρμόδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί».

