Παπαευαγγέλου: η Όμικρον θα “σαρώσει” την Ελλάδα - Να εμβολιαστούν όσοι νόσησαν

Τι λέει για την ανάγκη να μην καθυστερήσει κανένας εμβολιασμός, καθώς θα «σαρώσει» και την Ελλάδα η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού. Τι λέει για τις Εορτές και τα παιδιά.

«Παρατηρούμε μια μείωση κατά 14% στα κρούσματα και μια αργή αποκλιμάκωση της έντασης της πανδημίας», είπε κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν τρεις περιοχές όπου καταγράφεται αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου και είναι η Λακωνία, το Λασίθι και η Λευκάδα.

Όπως επεσήμανε η κ. Παπαευαγγέλου, 1 στις 3 περιφερειακές ενότητες της χώρας παραμένει στο «βαθύ κόκκινο», ενώ όπως ανέφερε ο εκτιμώμενος αριθμός ενεργών κρουσμάτων κορονοϊού είναι 43.000 σε όλη την επικράτεια. Τόνισε ακόμη πως είναι ευοίωνη η μείωση σε κρούσματα και διασωληνώσεις, όμως πως παραμένουν υψηλά οι αριθμοί των διασωληνωμένων ασθενών.

Σε ότι αφορά την μετάλλαξη Όμικρον, είπε πως «ήδη βρίσκεται παντού και θα επικρατήσει τις επόμενες εβδομάδες και στην Ελλάδα, καθώς η μεταδοτικότητα του στελέχους είναι μεγαλύτερη από όποια άλλη έως τώρα. Σήμερα έχουμε στην Ελλάδα 13 κρούσματα και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα, που θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες»

Η κ. Παπαευαγγέλου τόνισε πως με την μετάλλαξη Όμικρον κολλούν και άτομα που είχαν νοσήσει με Δέλτα ή άλλα στελέχη και θεωρούσαν πως λόγω νόσησης ήταν ασφαλή, τονίζοντας πως πρέπει όσοι είχαν νοσήσει και θεωρούσαν τον εαυτό τους ασφαλή, πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν.

«Μειώνονται τα αντισώματα σε περίπτωση που εκτεθούμε στην Όμικρον, καθώς οι πολλές μεταλλάξεις έχουν τροποποιήσει την δομή του ιού, σε σχέση με το αρχικό στέλεχος, στην βάση των οποίων φτιάχτηκε το εμβόλιο. Ωστόσο, ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι του κορονοϊού και της μετάλλαξης Όμικρον. Δεν πρέπει να καθυστερεί κανείς τον εμβολιασμό του», σημείωσε.

Προσέθεσε πως «το ερώτημα που είναι πιο κρίσιμο και δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια, είναι “πόσο σοβαρή θα είναι η νόσηση με την Όμικρον”. Μέχρι σήμερα τα κρούσμaτα αφορούν νεαρά, υγιή και κατά κύριο λόγο εμβολιασμένα άτομα και για αυτό θα πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για το ερώτημα αυτό».

«Καλώ και πάλι όσους φοβούνται και δεν έχουν εμβολιαστεί, να το ξανασκεφθούν και να καταλάβουν πως δεν κινδυνεύουν από το εμβόλιο, αλλά από τον ιό», είπε η Καθηγήτρια.

Σε ότι αφορά τα εμβόλια στους ανήλικους, ανέφερε πως «1 στους 2 εφήβους, ηλικίας 15-17 ετών, έχει ήδη εμβολιαστεί, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μαθητές Λυκείου που έχουν εμβολιαστεί ξεπερνούν το 70% και σε κάποιες περιοχές οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 100% και είναι ήδη εμφανές το όφελος στις περιοχές αυτές από την μείωση των κρουσμάτων».

Ανέφερε ακόμη πως «την προηγούμενη εβδομάδα, σε άτομα 4-18 ετών, είχαμε 9.000 κρούσματα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 11.000 τα κρούσματα», προσθέτοντας ότι «προσπάθεια των παιδιάτρων είναι να παροτρύνουμε τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά, για την ατομική προστασίας του αλλά και όπως είδαμε στο Λύκειο και για την μείωση του αριθμού των κρουσμάτων».

Η Βάνα Παπαευαγγέλου είπε ακόμη πως «το σχολικό περιβάλλον είναι το πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Καλώ τους γονείς να κάνουν τα παιδιά self test και στην διάρκεια των εορτών και ειδικά εάν έρθουν σε επαφή με συγγενείς μεγάλης ηλικίας. Πρέπει όλοι μας να σκεφθούμε που θα πάμε, ποιους θα συναντήσουμε και πόση πιθανή έκθεση δεχόμαστε να έχουμε»

«Αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων, που θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού εισαγωγών, διασωληνωμένων και δυστυχώς θανάτων, λόγω της επικράτησης της μετάλλαξης Όμικρον, γι΄ αυτό πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι και να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας» επεσήμανε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

