ΟΦΗ - Άρης: Σώθηκαν στο 90' οι Θεσσαλονικείς

Στο 90’ ο Γκάμα έσωσε το βαθμό για τον Άρη, 1-1 με τον ΟΦΗ.

Το εύστοχο πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα στο 90ο λεπτό, ήταν αυτό που κράτησε όρθιο τον Άρη στο παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, κι ενώ οι Κρητικοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη.

Έπειτα από ένα αναγνωριστικό πρώτο τέταρτο, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Από εκτέλεση φάουλ, ο Πραξιτέλης Βούρος πήρε την κεφαλιά προ του Χουλιάν Κουέστα και με δεύτερη κεφαλιά ο Πασαλίδης έστειλε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία – σε φάση που χτύπησε με τον Μπαντού Εντιαγέ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τίποτε άλλο ιδιαίτερο δε σημειώθηκε ως το τέλος του πρώτου μέρους, με εξαίρεση τη νέα, αναγκαστική αλλαγή για τον Άρη, αυτή τη φορά με τον Ματέο Γκαρσία να αποχωρεί τραυματίας, αλλά και την επέμβαση του Κουέστα στο σουτ του Φελίπε Γκαγέγκος, μετά την κάθετη πάσα του Γιον Τοράλ, στο 42’.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έδιωξε σε κόρνερ το φάουλ του Λάζαρου Λάμπρου στο 50’ ενώ αυτό του Χουάν Ιτούρμπε δεν ανησύχησε τον Ντέβις Επασί τέσσερα λεπτά αργότερα, σε ένα σαφώς πιο ελκυστικό δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς θέλησαν να κλείσουν στα καρέ του τον ΟΦΗ που, όμως, ήταν απειλητικός στις αντεπιθέσεις. Όπως αυτή στο 69’, με το σουτ του Κώστα Μπαλογιάννη να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κουέστα. Στο 89ο λεπτό, όμως, ο Χουάν Ιτούρμπε με ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Μπαλογιάννη, με τον Γκάμα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-1.

Αποτέλεσμα που κράτησε την ομάδα του Νίκου Νιόπλια πάνω από αυτή του Άκη Μάντζιου, στη μάχη της εξάδας, έχοντας μάλιστα κι ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Γκαγέγκος, Μαρινάκης, Μεγιάδο – Τζέγκο, Σάκιτς.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Πασαλίδης (64’ Γιαννούλης), Μαρινάκης, Λάμπρου (83’ Στάικος), Βούρος, Γκαγέγκος, Τοράλ (71’ Καμάου), Μεγιάδο, Καστάινιος (71’ Φαν Ντάινεν), Ντε Γκουζμάν, Μπαλογιάννης.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Γκάνεα (46’ Λούμορ), Λέισμαν, Μπράμπετς, Τζέγκο (81’ Ματίγια), Εντιαγέ (22’ Μαντσίνι), Σάσα, Γκάμα, Ματέο (39’ Ιτούρμπε), Καμαρά (80’ Μάνος).

