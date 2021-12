Πολιτισμός

“Ελπίδα”: Πυροσβέστες - “Αγιοβασίληδες” μοίρασαν χαμόγελα και δώρα στα παιδιά (εικόνες)

Μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα». Δείτε φωτογραφίες.

Χαμόγελα χαράς, αισιοδοξία και ελπίδα προσέφεραν στα παιδιά της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ε.Μ.Α.Κ., διοργανώνοντας μια μαγική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της Μονάδας, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ε.Μ.Α.Κ., ένωσαν τις δυνάμεις τους, για τρίτη συνεχή χρονιά, με το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και την Πρόεδρό του Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη για να φέρουν στην Μονάδα το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Υγείας κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης και ο Κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κύριος Μανώλης Παπασάββας.

Το μαγικό σκηνικό στήθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης όταν «ιπτάμενοι πυροσβέστες» ξεκίνησαν να κατεβαίνουν από την οροφή του κτιρίου με σχοινιά, προσφέροντας μπαλόνια και δώρα στα παιδιά που τους περίμεναν με ανυπομονησία στα παράθυρα των δωματίων τους.

Την ίδια ώρα, από την πυροσβεστική κλίμακα που είχε στηθεί στο κέντρο του προαύλιου της Μονάδας, κατέβηκε ο Άγιος Βασίλης ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους και με τη βοήθεια καλικάντζαρων μοίρασε δώρα και μπαλόνια στα παιδιά που βρίσκονταν στο προαύλιο.

Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Μπάντας του Πυροσβεστικού Σώματος δημιουργούσαν μια μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ζεσταίνοντας τις παιδικές καρδιές των μικρών ασθενών που αυτές τις ημέρες νοσηλεύονται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων.

H Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη συγκινημένη ευχαρίστησε το Πυροσβεστικό Σώμα για την όμορφη πρωτοβουλία που προσέφερε στιγμές χαράς στα παιδιά: «Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για τα παιδιά μας κάθε χρόνο. Η χαρά και η ελπίδα που τους προσφέρετε είναι τα πιο πολύτιμα δώρα. Μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ κάθε μια και κάθε έναν πυροσβέστη για όλα όσα προσφέρουν καθημερινά στην κοινωνία μας. Εύχομαι Καλές Γιορτές με υγεία και αγάπη για όλους!».

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Στέφανος Κολοκούρης, προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο στην κυρία Βαρδινογιάννη ένα χειροποίητο λεύκωμα του Πυροσβεστικού Σώματος δηλώνοντας ότι: «Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά, γιατί η πραγματική ελπίδα πηγάζει μέσα από αυτά και τις οικογένειές τους. Σήμερα εισπράξαμε τη χαρά τους.

Και για εμάς αυτή η χαρά θα είναι μεγαλύτερη, όταν κάθε παιδί που θα φεύγει από την Ογκολογική Μονάδα θα γυρίζει γερό στο σπίτι του. Εύχομαι από καρδιάς, υγεία, αγάπη και καλές γιορτές!».

Η συγκεκριμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποιείται για τρίτη φορά στον προαύλιο χώρο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», με πρωτοβουλία του Πυροσβεστικού Σώματος και οι «ιπτάμενοι» πυροσβέστες είναι μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

