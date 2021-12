Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: διαγραφή Κουρουμπλή μετά τις δηλώσεις για δολοφονίες

Εκτός ΚΟ του κόμματος έθεσε εαυτόν ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, με όσα είπε στην Βουλή.

Διαγράφηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.



Αμέσως μετά τις δηλώσεις του στη Βουλή, που -με αφορμή την μελέτη Τσιόδρα για τις ΜΕΘ- κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δολοφόνησε χιλιάδες ανθρώπους, αποστάσεις έλαβαν κορυφαία στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.



«Όφειλε να είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός μετά από αυτήν την αποκάλυψη. Δεν θα το περάσετε έτσι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον δολοφονήθηκαν άνθρωποι το καταλαβαίνετε το συνειδητοποιείτε τι έχει συμβεί στη χώρα», είπε ο κ. Κουρουμπλής με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αντιδρούν έντονα και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να ζητά την άμεση αποδοκιμασία απο πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ του πρώην υπουργού και των λεγομένων του.

Νωρίτερα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης , μετά από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, « Όσοι συναισθάνονται την κρισιμότητα των στιγμών, πραγματικά συγκλονίζονται από αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Όπως και σε όλο τον κόσμο, αλλά στη χώρα μας δεν ήταν νομοτελειακό να είμαστε στο διπλάσιο, από τον μέσο όρο, σε επίπεδο απωλειών ανθρωπίνων ζωών. Ασκήσαμε, αυτές τις δύο ημέρες, μία έντονη πολιτική κριτική σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Απαντήσεις δεν πήραμε. Κι όσο δεν δίνονται απαντήσεις γύρω από πολιτικές ευθύνες, το υπογραμμίζω, πολιτικές ευθύνες, τόσο, αντιλαμβάνεστε, ότι ανοίγουμε τον δρόμο για φράσεις που μπορεί να είναι και άστοχες και να είναι και παρεξηγήσιμες ».





Όπως ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γύρω στις 20:00 της Πέμπτης, «Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, γνωστοποίησε πως ο κ. Κουρουμπλής τίθεται εκτός ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την διαγραφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Ο κ. Τσίπρας αναγκάστηκε, εκών άκων, να συρθεί στην απόφαση διαγραφής του κ. Κουρουμπλή. Όσα είπε ο κ. Κουρουμπλής δεν συνιστούν μεμονωμένη συμπεριφορά. Είναι η κορυφή του παγόβουνου της ευτελούς και εξαχρειωμένης αντιπολίτευσης που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον ίδιο τον κ. Τσίπρα».

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει «Τώρα είναι ώρα να πράξει το αυτονόητο και ο κ. Μητσοτάκης αντί να κρύβεται πίσω από τις χυδαιότητες του κ. Οικονόμου: να απαντήσει γιατί ενώ είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του ήδη από τον Μάιο για τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα έλεγε απροκάλυπτα ψέματα στη Βουλή για τη θνητότητα εκτός ΜΕΘ και δεν έκανε τίποτα για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στο πόσες είναι οι απώλειες εκτός ΜΕΘ και να απολογηθεί στις χιλιάδες οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους λόγω της μη ενίσχυσης του ΕΣΥ».

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωση του, «η δοκιμασία της κοινωνίας από την πανδημία δεν θα τελειώσει όσο κυριαρχεί η πόλωση και η ακραία δημαγωγία. Στη Βουλή δεν χωρούν ακραίες συμπεριφορές, όπως αυτή του κ. Κουρουμπλή, που σωστά διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Φοβόμαστε όμως, ότι ο Κουρουμπλής μπορεί να έφυγε, αλλά όσα εξέθρεψε ο κ. Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια, θα τα βρίσκει διαρκώς μπροστά του».





