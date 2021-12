Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Φαρμακοποιός... μοίραζε ψεύτικα πλαστά rapid test έναντι 7 ευρώ

Χειροπέδες σε φαρμακοποιό για "μαϊμού" rapid test. Τι λέει o Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Στην σύλληψη ενός φαρμακοποιού προχώρησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, μετά από καταγγελίες για "μαϊμού" rapid tests.

Ο 59χρονος φαρμακοποιός φέρεται να έκανε "εξυπηρετήσεις" σε όσους ήθελαν βεβαίωση για αρνητικό rapid test για κορονοϊό, καταχωρώντας αρνητικά αποτελέσματα χωρίς να έχει γίνει καμία λήψη δείγματος.

Με βάση τις πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί, στήθηκε επιχείρηση κι έστειλαν "δικό" τους άνθρωπο στο φαρμακείο - που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου - με το αίτημα: "Θέλω να φανεί ότι έκανα τεστ και είμαι αρνητικός".

Μάλιστα έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην επιλογή του συγκεκριμένου «δολώματος», προκειμένου να είναι όσο το δυνατό πιο πειστικό το αίτημά του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, η "ταρίφα" για το ψεύτικο τεστ ήταν στα 7 ευρώ. Ο αστυνομικός αφού πήρε στα χέρια του την βεβαίωση έδωσε στον 59χρονο ένα προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα από το κλιμάκιο της Ασφάλειας και η σύλληψη του φαρμακοποιού, ενώ πλέον εξετάζεται το εύρος αυτών των "εξυπηρετήσεων" και ελέγχεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Σκουντάκης, υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος είναι σε επικοινωνία με τις αρχές για την υπόθεση και παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις για αυτό το πολύ σοβαρό, όπως το χαρακτήρισε, θέμα. Ο κ. Σκουντάκης επεσήμανε ότι αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, ο εμπλεκόμενος θα παραπεμφθεί και στο πειθαρχικό συμβούλιο του Συλλόγου.

