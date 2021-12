Πολιτική

Προϋπολογισμός - Κουτσούμπας: το μεγαλύτερο “όχι” να το πει ο λαός (βίντεο)

Στο συλλαλητήριο κατά του Προϋπολογισμοί συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

«Μέσα στη Βουλή λέμε ένα μεγάλο "όχι" στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Όμως το μεγαλύτερο "όχι" πρέπει να το πει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, δυναμώνοντας τους αγώνες του, τη συμμαχία του, ανατρέποντας τους αρνητικούς συσχετισμούς, ανατρέποντας όλους τους υπηρέτες μιας αδίστακτης εξουσίας», δήλωσε ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο ομοσπονδιών, σωματείων εργαζομένων και φορέων ενάντια στον Προϋπολογισμό του 2022, που θα ψηφιστεί το Σάββατο στην Βουλή.

«Αντιλαϊκός κρατικός Προϋπολογισμός. Πληρώνει ο λαός για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι», ήταν το μήνυμα του αποψινού συλλαλητηρίου Σωματείων, Ομοσπονδιών και μαζικών φορέων, στο Σύνταγμα.





Συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη και πορεία, ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, πραγματοποίησαν εργατικά σωματεία.

Οι διαδηλωτές χαρακτήρισαν "αντιλαϊκό" τον προϋπολογισμό, όπως και των προηγούμενων χρόνων, και ζήτησαν αύξηση των πόρων για τη δημόσια υγεία και παιδεία, την κοινωνική πολιτική, τη στήριξη των λαϊκών αναγκών και εισοδημάτων, κ.α.

Ακολούθησε πορεία, η οποία διέσχισε την οδό Εγνατία, την πλατεία Αγίας Σοφίας, τη Τσιμισκή και ολοκληρώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους.

