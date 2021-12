Αθλητικά

Ιωνικός - ΑΕΚ: ο Μάνταλος έφερε το “διπλό”

Επέστρεψε στις νίκες η Ένωση, στον τελευταίο αγώνα για την εμβόλιμη αγωνιστική της Super League, παρά τις προσπάθειες του Ιωνικού στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε 1-0 του Ιωνικού στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League. Το ματς έγινε στο γήπεδο της Νεάπολης και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Πέτρος Μάνταλος στο 21ο λεπτό. Έτσι, η Ένωση παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σε απόσταση 8 βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ολοκληρωτική ήταν η κυριαρχία της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Παρά την απουσία του Αντρέ Σιμόες, οι φιλοξενούμενοι πήραν το χώρο του κέντρου και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να κλείσουν με προβάδισμα το ημίχρονο. Το έκαναν με τρόπο εμφατικό, σημειώνοντας ένα υπέροχο γκολ. Άμπραμπατ και Μισελέν συνδυάστηκαν από δεξιά, ο Γάλλος έβγαλε τη μπάλα συρτά το σημείο του πέναλτι και ο Μάνταλος πάνω στην κίνηση έγραψε το 0-1 στο 21΄.

Η ομάδα του Γιαννίκη συνέχισε με την ίδια «ζωντάνια» έφτανε με ευκολία στην περιοχή του Χουτεσιώτη και έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες να πετύχει δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθεί το 45λεπτο. Στην πρώτη ο Τσούμπερ βγήκε μόνος του, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε, ενώ στο 45΄ ο Τζαβέλλας έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ με κεφαλιά μετά από κόρνε του Μάνταλου.

Στο β΄ ημίχρονο ο Ιωνικός προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός, πλησίασε σε δυο-τρεις περιπτώσεις την περιοχή αλλά οι τελικές προσπάθειες των Άοσμαν, Λένις ήταν κακές και δεν απείλησαν τον Τσιντώτα. Στο 71΄ και το 83΄ ο Αραούχο έχασε πολύ καλές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» το ματς, όμως η ΑΕΚ δεν το «πλήρωσε».

Όσον αφορά τους διακριθέντες, σε σπουδαία βραδιά βρέθηκε ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ τα εύσημα αξίζουν και στον Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος αντικαθιστά τον Στάνκοβιτς σε μία κρίσιμη συγκυρία και κράτησε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική το «μηδέν».

Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Κιάκος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπάνος): Χουτεσιώτης, Βαφέας, Τσιγκρίνσκι, Σάντσες, Γκοτσούλιας (65΄ Ματσούκας), Βαλεριάνος, Ντάλτσιο, Κάνιας, Κιάκος (65΄ Μάναλης), Αοσμαν, Λένις

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Μισελέν, Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Λε Ταλέκ (70΄ Κάκχοφ), Σιμάνσκι, Μάνταλος (70΄ Λιβάι Γκαρσία), Άμραμπατ (83΄ Γέβτιτς), Τσούμπερ (90΄+3΄ Μήτογλου), Αραούχο (83΄ Ανσαριφάρντ)

