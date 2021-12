Life

Ο Μένιος Φουρθιώτης για την σύλληψή του: Έζησα ξανά τον κανιβαλισμό εις βάρος μου

Με πατερίτσες στον εισαγγελέα ο Μένιος Φουρθιώτης. Η πρώτη ανάρτηση του παρουσιαστή μετά την σύλληψη του.

Ελεύθερος αφέθηκε ο Μένιος Φουρθιώτης, μετά τη σύλληψη του, το μεσημέρι της Πέμπτης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής, που βρίσκεται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, λόγω των «επιθέσεων» που έγιναν στην οικία του πριν λίγους μήνες, καταγγέλθηκε για διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Μετά την απολογία στον εισαγγελέα, έκανε ανάρτηση στο Facebook και ανέφερε το εξής:

“Αλλά η Δικαιοσύνη βλέπει και στο σκοτάδι, ανέφερε ο Ευριπίδης και είχε δίκιο. Το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη. Και σήμερα την έζησα για άλλη μια φορά όπως το ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Έζησα ξανά, τον κανιβαλισμό εις βάρος μου.

Ο Θεός,όμως, ήταν με το μέρος μου κι ας υπάρχει μια συντονισμένη -ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσής μου. Για το λόγο που όλοι πλέον γνωρίζετε, σήμερα μετέβην στην ΓΑΔΑ και αμέσως μετά στον Εισαγγελέα όπου φυσικά και αφέθηκα ελεύθερος. Όπως είναι προφανές, κρίθηκε ως αστεία η αιτία. Τώρα, τον λόγο τον έχω εγώ, και θα λογοδοτήσουν στον Εισαγγελέα αυτοί, που έχουν ως χόμπι τους να εξαπατούν Αστυνομικές και δικαστικές Αρχές. Μάλλον εσείς φοβάστε περισσότερο να καταδικάσετε απ’ ό,τι φοβάμαι εγώ να καταδικαστώ. Κι αυτό, γιατί δεν έχετε τίποτα να προσάψετε. Η αλήθεια είναι πιο ισχυρή από το δικό σας ψέμα”.

Σε ανακοίνωση της για τη σύλληψη του Μένιου Φουρθιώτη, η Αστυνομία ανέφερε:

“Συνελήφθη σήμερα (16-12-2021) το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και μετά από έγκληση-μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος του, ημεδαπός κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμηση και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων”.

