Missing Alert: που βρέθηκε 14χρονη μετά από ένα μήνα

Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για την έκβαση της αναζήτησης της έφηβης, που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες.

Σε ανακοίνωση του, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” αναφέρει πως:

«Η περιπέτεια της Σαλή Σ., 14 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Σαλή Σ. βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Σαλή Σ. και τους ανθρώπους που την στηρίζουν για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Σημειώνεται πως τα ίχνη της έφηβης είχαν χαθεί από τις 14 Νοεμβρίου από τον Πειραιά και “Το Χαμόγελο του Παιδιού” εξέδωσε Missing Alert στις 17 Νοεμβρίου, με στόχο την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεση της.

