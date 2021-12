Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: “Έπεσε” μαχόμενο το “τριφύλλι”

Ματς - θρίλερ στο ΟΑΚΑ. Πάλεψε αλλά λύγισε από την Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός.

Η αρνητική παράδοση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, που θέλει τον Παναθηναϊκό να χάνει σε όλες τις συναντήσεις τους από το 2018 (τελευταία νίκη των «πράσινων» ήταν στις 21/11/2018 με 76-70 στο ΟΑΚΑ), συνεχίστηκε, με το «τριφύλλι» να «πέφτει» με το τελικό 82-85 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Με το αποψινό «διπλό» οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν την 8η διαδοχική νίκη τους, βελτιώνοντας σε 14-2 το ρεκόρ τους στην κορυφή της κατάταξης και υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στη 12η ήττα του, με την οποία ολοκλήρωσαν με 2/2 αποτυχίες τη «διαβολοβδομάδα».

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» την κακή του τρίτη περίοδο και την τρίλεπτη αφλογιστία του στην επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο, χάνοντας στις... λεπτομέρειες μία σπουδαία νίκη, απέναντι στην Μπαρτσελόνα των απουσιών (εκτός οι τραυματίες, Νικ Καλάθης, Κόρι Χίγκινς, Άλεξ Αμπρίνες, Σέρχι Μαρτίνεθ και ο Νάιτζελ Χέιζ που διαγνώστηκε με κορονοϊό).

Σπουδαία εμφάνιση από τον Νεμάνια Νέντοβιτς, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, ενώ πειστική εμφάνιση είχαν οι Ιωάννης Παπαπέτρου (16π., 5ρ.), Χάουαρντ Σαντ-Ρος (13π., 5ρ., 2ασ., 2κλ.) και Γιώργος Παπαγιάννης (11π., 8ρ.). Από τους Ισπανούς έλαμψε για ακόμη μία φορά ο Νίκολα Μίροτιτς με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 18 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούριτς με τους 9 που πρόσθεσε έσπασε το φράγμα των 1.000 πόντων στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-41, 64-68, 82-85

Η Μπαρτσελόνα αξιοποίησε την ευστοχία της από τα 6.75, «τιμωρώντας» την άμυνα ζώνης του Παναθηναϊκού και ξεφεύγοντας με το... καλημέρα στο σκορ (2-10 στο 2΄, 10-18 στο 7΄). Ωστόσο, με τους «πράσινους» να βελτιώνουν τα αμυντικά αντανακλαστικά τους, οδηγώντας σε διαδοχικά λάθη τους φιλοξενούμενους, και τους Έβανς, Νέντοβιτς να εκτελούν από την περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 16-8, ισοφαρίζοντας στο 10΄ σε 26-26.

Με τους «πράσινους» να μη χάνουν τη συνοχή της άμυνας τους, τον Νέντοβιτς να αποτελεί «πονοκέφαλο» για τους «μπλαουγκράνα» και τον Παπαπέτρου να μπαίνει στην εξίσωση, δίνοντας λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση, ο Παναθηναϊκός έτρεξε το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 22-9 μέχρι το 18΄, ξεφεύγοντας με +13 (48-35). Ωστόσο, τα επιπόλαια λάθη του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δίλεπτο, βοήθησαν την Μπαρτσελόνα να μαζέψει τη διαφορά με τη λήξη του ημιχρόνου, πλησιάζοντας στο -8 (49-41).

Στην τρίτη περίοδο η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ, έδωσε έμφαση στο κομμάτι της δημιουργίας και με τον Λαπροβίτολα να είναι ασταμάτητος, επέστρεψε στο παιχνίδι. Με επιμέρους σκορ 11-25, μάλιστα, έγραψε το 60-66 στο 28΄, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε χάσει την προσήλωση του σε όλους τους τομείς, ενώ κράτησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη του δεκαλέπτου (64-68).

Με την αστοχία να έχει την τιμητική της και στις δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ένα τρίλεπτο νεκρό διάστημα από το 35΄ έως το 38΄ όταν κόλλησε στους 68 πόντους και βοήθησε την Μπαρτσελόνα να ξεφύγει με +8 (68-76). Ένα... γκολ-φάουλ του Μίροτιτς 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη (70-79) έδειξε να καθαρίζει τον αγώνα, αλλά δύο κομβικά τρίποντα του Νέντοβιτς έφεραν τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής στα 4,7΄΄ για τη λήξη (82-83). Ωστόσο ο Κούριτς με 2/2 βολές σφράγισε το «διπλό» για την Μπαρτσελόνα, καθώς το τρίποντο της ισοφάρισης από τον Νέντοβτις στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρίτζικ, Ρότσα, Χόρντοβ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 3 (1), Μέικον 4, Παπαγιάννης 11, Παπαπέτρου 16 (2), Κασελάκης, Γουάιτ 9, Νέντοβιτς 18 (3), Έβανς 8, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 13.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 12, Έξουμ 4, Σανλι 5, Σμιτς 8 (2), Οριόλα, Λαπροβίτολα 18 (4), Κούριτς 9 (1), Γιοκουμπάιτις 9 (1), Μίροτιτς 20 (1), Καϊσέδο.

