Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με πάθη, λάθη και “καυτά μυστικά” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστικά θα είναι και τα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, μέχρι την προπαραμονή των Χριστουγέννων

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 49

Η μέρα μετά τα επεισόδια στο Διαφάνι είναι απογοητευτική, όμως ο Λάμπρος είναι αποφασισμένος να μιλήσει στη δίκη για όσα είδε στο βουνό. Ο Ντούνιας δίνει εντολή στον Τόλη να τακτοποιήσει το θέμα. Ο Δούκας, απογοητευμένος από την κατάσταση με τα παιδιά του, βρίσκει παρηγοριά στην Αντιγόνη που αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία. Η Πηνελόπη αποκαλύπτει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του Λούβαρη, ενώ ο Νικηφόρος μελετά κρυφά τον φάκελο του αεροδρομίου. Ο Κυριάκος δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Ακύλα που θα τον φέρει, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπο με την Ουρανία. Ο Ζάχος συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τι συνέβη στον Ορφανίδη και ανοίγει τα χαρτιά του. Το σχέδιο δολοφονίας του Λάμπρου μπαίνει σε εφαρμογή.

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 50

Ο Ντούνιας φυγαδεύει τον Τόλη, ενώ ο Ξανθός θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες. Η Βιολέτα φέρνει δυσάρεστα νέα στις αδερφές Σταμίρη που θα τις σοκάρουν. Η Ελένη καταρρέει. Ο Ακύλας αδημονεί να ακούσει αν το δολοφονικό του σχέδιο στέφτηκε με επιτυχία. Στο καφενείο, μαθαίνουν ποιος είναι ο καινούριος Κοινοτάρχης, ενώ η Ουρανία βρίσκει κατανόηση στον Άλκη Σαραντόπουλο. Η Κορίνα με την Αιμιλία ανακαλύπτουν ότι ο Ακύλας τους παρακολουθούσε.

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 51

Ο Μελέτης ανακαλύπτει την πρόταση του Θέμη στη Μυρσίνη. Πώς θα αντιδράσει; Ο Κυριάκος, στριμωγμένος, τους βρίσκει όλους απέναντι του, ενώ η Ουρανία έχει φτάσει πια στα όριά της. Η Κορίνα απειλεί να αποκαλύψει στον πατέρα της την απιστία της Ζωής. Η Αιμιλία και ο Μελέτης προσπαθούν να την αποτρέψουν. Θα τα καταφέρουν;

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 52

Μια εβδομάδα μετά, το Διαφάνι φοράει τα καλά του για τα Χριστούγεννα. Ο Δούκας βρίσκει μια ακραία λύση για να πάρει την περιουσία του απ’ τα χέρια της Μυρσίνης. Ο Νικηφόρος με τον Μόρτζο ανακαλύπτουν ατασθαλίες στα τιμολόγια για το έργο του αεροδρομίου και η υπεξαίρεση του Ακύλα κινδυνεύει ν’ αποκαλυφθεί. Ο Σέργιος απαιτεί απ’ τον Νικηφόρο, τον Κωνσταντή και την Πηνελόπη να επισκεφθούν τον Δούκα και τη Μυρσίνη. Η οικογένεια Σεβαστού θα ενωθεί σύσσωμη σ’ ένα Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τα όρια όλων θα δοκιμαστούν. Στην οικογένεια Τόλλια, η κατάσταση θα εκτραχυνθεί μετά την αποκάλυψη ενός μυστικού. Η Ουρανία παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή της οικογένειάς της. Μια επιστροφή θα φέρει περισσότερη δίψα για εκδίκηση. Μια αποκάλυψη θα ταράξει συθέμελα το αρχοντικό της οικογένειας Μεγαρίτη. Η πληγή ενός παλιού έρωτα δείχνει πως δεν μπορεί ακόμα να επουλωθεί. Μια πρόταση γάμου θα φέρει χαρά, αλλά μια απόπειρα δολοφονίας θα ξαναμοιράσει τα φύλλα σ’ αυτή την επικίνδυνη παρτίδα…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Κορονοϊός: Κατέβασαν επιβάτη αεροπλάνου που έκανε το στρινγκ... μάσκα

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η πρώην σύντροφος κάνει αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1

Gallery