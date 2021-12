Life

Sex and the City: Ο Κρις Νοθ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών

Νέα βόμβα έσκασε στο Χόλιγουντ. Ο "Mr Big" του Sex and the City κατηγορείται ότι κακοποίησε δύο γυναίκες. Τι λέει ο ίδιος.

Ο ηθοποιός Κρις Νοθ, που έγινε γνωστός κυρίως για τον ρόλο του «Μίστερ Μπιγκ» στη σειρά Sex and the City, διέψευσε δημοσίευμα του Hollywood Reporter σύμφωνα με το οποίο κακοποίησε σεξουαλικά δύο γυναίκες, το 2004 και το 2015.

Ο Νοθ υποστηρίζει ότι οι επαφές που είχε με τις δύο γυναίκες ήταν συναινετικές. «Οι κατηγορίες σε βάρος μου από άτομα που συνάντησα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Το όχι σημαίνει πάντα όχι και αυτή είναι μια γραμμή την οποία δεν περνώ. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Στο ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, δύο γυναίκες που δεν κατονομάζονται (χρησιμοποιούν ψευδώνυμα) ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν από τον ηθοποιό στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, το 2004 και το 2015. Και οι δύο είπαν ότι η επιστροφή του Νοθ στην τηλεοπτική σειρά πυροδότησε αναμνήσεις από τις εμπειρίες τους μαζί του.

«Είναι δύσκολο να μην αναρωτηθείς για το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρω στα σίγουρα γιατί εμφανίστηκαν τώρα, όμως ξέρω αυτό: δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες», πρόσθεσε ο 67χρονος Νοθ.

Η μία από τις γυναίκες, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ζόι», είπε ότι ήταν 22 ετών όταν γνώρισε τον Νοθ, το 2004, ενώ εργαζόταν για μια εταιρεία που συνεργαζόταν με διασημότητες. Υποστήριξε ότι εκείνος την προσκάλεσε στην πισίνα του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε και αργότερα την φίλησε και έκανε σεξ μαζί της παρά τη θέλησή της. Η δεύτερη γυναίκα, η «Λίλι», ήταν σερβιτόρα σε νάιτκλαμπ της Νέας Υόρκης όταν ο Νοθ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, το 2015. Αργότερα πήγε στο διαμέρισμά του και έκαναν σεξ αλλά έφυγε αισθανόμενη «σαν να την έχουν βιάσει».

Καμία από τις δύο γυναίκες δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία εκείνη την περίοδο.

Δεκάδες άνδρες, καλλιτέχνες, πολιτικοί και επιχειρηματίες, έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την εμφάνιση του κινήματος #MeToo, το 2017.

