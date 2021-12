Υγεία - Περιβάλλον

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Πότε εκτιμά ο CEO της Pfizer ότι θα είναι έτοιμο το εμβόλιο κατά του καρκίνου. Τι είπε σχετικά με την αγάπη του για τη γενέτειρά του.

Την άνοιξη θα είναι διαθέσιμο το χάπι κατά του κορονοϊού, αποκάλυψε ο CEO της Pfizer Dr. Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Το χάπι θα είναι για τους αρρώστους από κορονοϊό και όχι για να προλάβουν να μην νοσήσουν. Όσοι το πάρουν... από τους δέκα, μόνο ένας μπορεί να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, σε αντίθεση με τη σημερινή εικόνα» τόνισε ο κ. Μπουρλά.

Ο CEO της Pfizer επεσήμανε πως η εταιρεία ήδη έχει δημιουργήσει εμβόλιο για τη μετάλλαξη Όμικρον. Ωστόσο, όπως είπε, μπορεί να μην χρειαστεί να διατεθεί, καθώς τα σημερινά εμβόλια είναι ισχυρά απέναντι στη νέα παραλλαγή του κορονοϊού. Αναφέρθηκε όμως με έμφαση στην μεγάλη μεταδοτικότητα της “Όμικρον”. «Όσο πιο μεγάλη είναι η “δεξαμενή”, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να δούμε νέες μεταλλάξεις στη συνέχεια», συμπλήρωσε.

Η πρόσκληση στον Λευκό Οίκο

Ο κ. Μπουρλά, επεσήμανε πως τον Ιανουάριο του 2020 κατάλαβε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό. «Με κάλεσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μου ζήτησε να συναντηθούμε για τον κορονοϊό. Η Pfizer επένδυσε στα εμβόλια, γι’ αυτό και ο πανηγυρισμός μας ήταν μεγάλος όταν δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο».

Εμβόλιο κατά του καρκίνου

Ο Dr. Άλμπερτ Μπουρλά αποκάλυψε στο “Ενώπιος Ενωπίω” ότι η Pfizer δίνει τη δική της “μάχη” ώστε να βρεθεί και εμβόλιο κατά του καρκίνου.

«Με τα εμβόλια mRNA θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. Σε δύο-τρία χρόνια θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα», δήλωσε.

Η αγάπη για τη Θεσσαλονίκη

Ο CEO της Pfizer, δεν παρέλειψε να αναφερθεί πολλές φορές στην αγάπη του προς τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. «Όταν βγω στη σύνταξη θα μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Έχω την Ελλάδα μέσα μου. Ακούω Χατζηδάκη, διαβάζω καθημερινά ελληνικές εφημερίδες και θυμώνω όταν ακούω κάτι κακό για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο θέλω να γίνομαι καλύτερος, όνειρο μου είναι τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα» κατέληξε ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού.

Ο κ. Μπουρλά, υποψήφιος για βραβείο διεθνούς κύρους στο Ισραήλ - που συνοδεύεται με χρηματικό ποσό 1.000.000 δολαρίων, ανέφερε πως αν το κερδίσει, θα διαθέσει τα χρήματα για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.

