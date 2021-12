Κόσμος

Ιαπωνία: Φωτιά σε ψυχιατρική κλινική με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη φωτιά έβαλε ηλικιωμένος.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ψυχιατρική κλινική, στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:18 (τοπική ώρα) στον 4ο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μισή ώρα αφότου έφθασαν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται δεκάδες πυροσβέστες επί τω έργω, στο εσωτερικό και μπροστά στο στενό κτίριο, ο κατεστραμμένος όροφος του οποίου διακρίνεται από το εξωτερικό, καθώς τα παράθυρά του είναι σπασμένα και μαυρισμένα από τον καπνό.

Η Αστυνομία στην Οσάκα, που είχε κάνει γνωστό νωρίτερα ότι υποπτευόταν εμπρησμό, πήρε κατάθεση από αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε ότι τη φωτιά έβαλε ηλικιωμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιαπωνικά ΜΜΕ, ο άνδρας αυτός μετέφερε σακούλα με εύφλεκτο υγρό μέσα στην κλινική, που κατόπιν περιέχυσε κι έβαλε φωτιά.

Video: 27 feared dead after Osaka building fire, arson suspectedhttps://t.co/ATCJl9jG8O pic.twitter.com/wgntvU14gN — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) December 17, 2021

Στο κέντρο της Οσάκας, το συγκεκριμένο κτήριο στεγάζει επίσης, μεταξύ άλλων, Ινστιτούτο Ομορφιάς, κατάστημα ρούχων και σχολή εκμάθησης αγγλικών, ανέφερε το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

#BREAKING: Dozens feared dead, nearly 30 others hurt after high-rise building fire in Kita Ward of Osaka, Japan; police investigating arson - NHKpic.twitter.com/9a0GCJId4D — I.E.N. (@BreakingIEN) December 17, 2021

Νεαρή αυτόπτης μάρτυρας είπε στη δημόσια τηλεόραση πως είδε μια γυναίκα κρεμασμένη από παράθυρο, καθώς εκλιπαρούσε να τη βοηθήσουν. «Φώναζε “σας παρακαλώ, βοηθήστε με” (...) Έμοιαζε να μην έχει δυνάμεις. Πιθανόν είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού», δήλωσε.

Η Οσάκα, σημαντικός οικονομικός κόμβος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιαπωνίας, μετά την πρωτεύουσα, το Τόκιο.

Πριν από έναν χρόνο ασκήθηκε σε άνδρα δίωξη για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και από πρόθεση, καθώς είναι ο κατηγορούμενος για τον εμπρησμό σε στούντιο στο Κιότο τον Ιούλιο του 2019, όταν έχασαν τη ζωή τους 36 άνθρωποι. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο έγκλημα στην Ιαπωνία τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2008, ο εμπρησμός βιντεοκλάμπ στην Οσάκα είχε στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες σήκωσαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ (βίντεο)

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: τοπικές βροχές, χιόνια και βοριάδες την Παρασκευή