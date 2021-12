Πολιτική

Μητσοτάκης: “Καρφιά” για την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής

Παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το Μεταναστευτικό και την κρίση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

Στο δείπνο με το οποίο ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο Σότσι με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αποκλιμάκωση στην Ουκρανία θα ήταν προς όφελος όλων, θυμίζοντας ότι θα επιβάλλονταν συντονισμένες κυρώσεις σε περίπτωση επιθετικών ενεργειών. Συμπλήρωσε ότι η υλοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας του Μινσκ και η επανενεργοποίηση των διαπραγματεύσεων του σχήματος της Νορμανδίας προσφέρουν τη βάση για την εκτόνωση της κρίσης.

Στη συζήτηση για το Μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός έκανε αναλυτική αναφορά στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στην προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, στις νέες δομές, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και στο πρόγραμμα “Ήλιος” για την πολιτική ενσωμάτωσης όσων δικαιούνται διεθνή προστασία και για τους ασυνόδευτους ανήλικους.

Υπογράμμισε παράλληλα τις ευθύνες της Τουρκίας στα σύνορα και τη μη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις της δυνάμει της λεγόμενης κοινής δήλωσης με την ΕΕ (2016), σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Κριστίν Λαγκάρντ για την απόφαση της ΕΚΤ και την ειδική πρόνοια που επέδειξε για τα ελληνικά ομόλογα.

