Κόσμος

Βρετανία – εκλογές: Βαριά ήττα για Τζόνσον και Τόρις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκλογές για την πλήρωση μιας έδρας στη Βουλή, σε άλλοτε προπύργιο των συντηρητικών, εξελίχθηκε σε «Βατερλό» για τους Τόρις.

Το Συντηρητικό Κόμμα του Μπόρις Τζόνσον υπέστη βαριά ήττα σε εκλογική περιφέρεια που θεωρείτο προπύργιό του στην κεντρική Αγγλία στην ψηφοφορία που διεξήχθη για την πλήρωση μιας έδρας στη Βουλή των Κοινοτήτων, δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, γεγονός που χαρακτηρίζεται ηχηρό ράπισμα για τον πρωθυπουργό, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε δεινή θέση.

Η υποψήφια των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, η Χέλεν Μόργκαν, επιβλήθηκε με διαφορά σχεδόν 6.000 ψήφων του υποψηφίου των Τόρις στη διαδικασία αυτή, που οργανώθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή των Συντηρητικών Όουεν Πάτερσον, κατηγορούμενου για lobbying έναντι αμοιβής.

Οι Τόρις είχαν κερδίσει τη συγκεκριμένη έδρα, στην περιοχή Βόρειο Σρόψιρ, με διαφορά 23.000 ψήφων το 2019.

«Απόψε, οι πολίτες στο Βόρειο Σρόψιρ μίλησαν για λογαριασμό του βρετανικού λαού. Το είπαν δυνατά και καθαρά: Μπόρις Τζόνσον, το πάρτι τέλειωσε», ανέφερε η κυρία Μόργκαν στην επινίκια ομιλία της.

Οι Συντηρητικοί κέρδιζαν μέχρι σήμερα την έδρα αυτή στην κεντρική Αγγλία αδιαλείπτως αφότου δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, το 1983.

Η για αρκετούς αναλυτές ψήφος τιμωρίας των Συντηρητικών καταγράφεται ενώ ο κ. Τζόνσον βάλλεται σε πολλά μέτωπα, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις γύρω από τα πάρτι συνεργατών του στη Ντάουνινγκ Στριτ τα περσινά Χριστούγεννα, όταν επισήμως η χώρα βρισκόταν σε lockdown.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες σήκωσαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ (βίντεο)

Κακοκαιρία “Κάρμελ”: τοπικές βροχές, χιόνια και βοριάδες την Παρασκευή