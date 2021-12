Πολιτική

Οικονόμου για Κουρουμπλή: Χαρακτηριστικό της τοξικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη μελέτη Τσιόδρα – Λύτρα και την κριτική που ασκεί στον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο χθεσινό περιστατικό στη Βουλή που οδήγησε στη διαγραφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποία χαρακτήρισε «κηλίδα που τον βαραίνει».

Ο όπως είπε ο κ. Οικονόμου, ο κ. Κουρουμπλής αποκάλεσε δολοφόνους εκπροσώπους του ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο και το ακόμη χειρότερο είναι ότι αρνήθηκε να ανακαλέσει ή να ανασκευάσει τις δηλώσεις του.

Πρόσθεσε δε, ότι το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου και είναι χαρακτηριστικό της τοξικές αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για την μελέτη Τσιόδρα – Λύτρα, τόνισε αρχικά ότι ποτέ μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης της δεν ήταν γνωστή στο Μαξίμου και στον Πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη είναι και γνωστά και αυτονόητα και μάλιστα ορισμένα εξ αυτών έχουν αναδειχθεί δημόσια κι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συμπλήρωσε δε πως ποτέ ο Πρωθυπουργός δεν ισχυρίστηκε ότι είναι το ίδιο να διασωληνώνεται κανείς εντός και εκτός ΜΕΘ, όπως του καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος δε στην κριτική που ασκείται από την αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι χαρακτηριστικό είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι δεν προσλαμβάνει 800 γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, την ώρα που αυτοί προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ.

