Κουρουμπλής στον ΑΝΤ1: Δεν ανακαλώ, εγκληματικές πολιτικές οδηγούν σε δολοφονίες (βίντεο)

Πώς σχολίασε τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, για τις δηλώσεις που έκανε από το βήμα της Βουλής και προκάλεσαν τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη εάν αισθάνεται την ανάγκη να ανακαλέσει την κατηγορία ότι η Κυβέρνηση ευθύνεται για “δολοφονίες”, αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας, ο κ. Κουρουμπλής απάντησε «Όχι, γιατί εξέφρασα την κραυγή αγωνίας χιλιάδων ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους στα νοσοκομεία, σε συνθήκες που πραγματικά προκαλούν το δημόσιο αίσθημα».

Υποστήριξε ότι μιλούσε για εγκληματικές πολιτικές που οδηγούν σε δολοφονίες και συμπλήρωσε «Δεν θα το πάρω ποτέ πίσω αυτό».

Μάλιστα, υπογράμμισε πως είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί της βουλευτικής ασυλίας για όποιον θέλει να του κάνει μήνυση. «Πεθαίνουν άνθρωποι αβοήθητοι μέσα στα νοσοκομεία. Η ευθύνη είναι τεράστια», ανέφερε.

Εξήγησε πως μιλούσε σε πολιτικό επίπεδο και υπενθύμισε πως αποκαλούσαν «προδότες» βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία των Πρεσπών και «δολοφόνους» για την τραγωδία στο Μάτι.

Επεσήμανε πως ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 130 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ συμπλήρωσε ότι από πέρυσι παρακαλούσε μαζί με τον Παύλο Πολάκη την Κυβέρνηση να φέρει τα μονοκλωνικά αντισώματα στην Ελλάδα.

