Κορονοϊός – Premier League: “Βροχή” αναβολών λόγω κρουσμάτων

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν αναβληθεί τα μισά από τα παιχνίδια για την 18η αγωνιστική.

Η Premier League έχει «χτυπηθεί» ανελέητα από τον κορονοϊό και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες αναβάλλονται διαρκώς αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας της Αγγλίας.

Χθες (Πέμπτη 16/12) δεν έγινε ούτε το Τότεναμ-Λέστερ, ενώ είχε ήδη αναβληθεί η αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής που ακολουθεί, ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Μπράιτον.

Δεν είναι, όμως, μόνο το συγκεκριμένο ματς που δεν θα διεξαχθεί από τους αγώνες του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (16/12) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την αναβολή άλλων τεσσάρων ματς, τρία που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν το Σάββατο (18/12) κι ένα την Κυριακή (19/12).

Πρόκειται για τους αγώνες Σαουθάμπτον - Μπρέντφορντ, Γουότφορντ - Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ - Νόριτς, καθώς κι αυτό της Έβερτον με την Λέστερ (Κυριακή). Ως εκ τούτου πέντε από τα δέκα ματς της 18ης ημέρας έχουν αναβληθεί εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο Νησί.

Η ανακοίνωση της Premier League αναφέρει, «Σήμερα, πιο νωρίς, ανακοινώσαμε ότι ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπράιτον (Σάββατο) ακυρώθηκε επίσης. Η Λίγκα κατανοεί ότι οι φίλαθλοι θα είναι απογοητευμένοι αλλά αυτοί οι αγώνες έπρεπε να αναβληθούν και ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Όλα τα άλλα παιχνίδια που πρόκειται να διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να προχωρήσουν όπως είχε προγραμματιστεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να αναβάλει τους αγώνες μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων μεμονωμένων συλλόγων που έγιναν απόψε».

Εάν δεν προκύψει κάτι άλλο οι αγώνες που θα διεξαχθούν το Σάββατο (18/12) είναι οι: Άστον Βίλα - Μπέρνλι, Λιντς - Άρσεναλ, ενώ την Κυριακή (19/12) θα παίξουν Γουλβς-Τσέλσι, Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ-Λίβερπουλ.

