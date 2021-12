Κοινωνία

Εκάλη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και την πήρε στο… κυνήγι

Αστυνομικοί εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη και τον προσήγαγαν στο Τμήμα.

Σοκαρισμένη είναι η περιοχή της Εκάλης από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένας άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη γυναίκα του, πιθανόν ύστερα από έντονο καβγά μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, η γυναίκα του επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της για να φύγει, ωστόσο ο σύζυγος πήρε κι αυτός το αυτοκίνητό του και άρχισε να την καταδιώκει.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία, με τους άνδρες της Άμεσης Δράσης να αρχίζουν αμέσως την αναζήτηση του άνδρα. Τελικά, τον εντόπισαν στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου έγινε και η προσαγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες ολοένα και πληθαίνουν οι γυναικοκτονίες και τα περιστατικά ξυλοδαρμού μεταξύ ζευγαριών, με τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα να είναι αποκαλυπτικά.

