“Special Report” για τα νέα προϊόντα καπνού (εικόνες)

Μια μεγάλη έρευνα του Τάσου Τέλλογου για όσα πραγματικά γνωρίζουμε και όσα ισχύουν για τον “μειωμένο κίνδυνο” και τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Καπνός… χωρίς φωτιά;

Εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά τα λεγόμενα νέα προϊόντα καπνού. Στο υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ποσοστό καπνιστών στην Ελλάδα, που φτάνει σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 42% των ενηλίκων, λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνοι που επιλέγουν τις συσκευές θερμαινόμενου καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία η καπνοβιομηχανία επιχειρεί να παρουσιάσει ως «προϊόντα μειωμένου κινδύνου». Τι γνωρίζουμε, όμως, πραγματικά γι’ αυτά, τη λειτουργία τους και τις δυνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία των καταναλωτών και ειδικά των νέων;

Το «Special Report» παρουσιάζει, απόψε στις 24:00, μια μεγάλη έρευνα του Τάσου Τέλλογλου για τα νέα προϊόντα καπνού, τις μεθόδους προώθησης και επιρροής που ακολουθεί η καπνοβιομηχανία και τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητά τους.

Με αποστολές στην Ιταλία και το Βέλγιο και συνεντεύξεις σε τέσσερις ακόμη χώρες με ανθρώπους με βαθιά γνώση του κλάδου της καπνοβιομηχανίας, η εκπομπή έρευνας του ΑΝΤ1 επιχειρεί να ρίξει φως στις άγνωστες πτυχές μιας αγοράς αξίας δισεκατομμυρίων.

Στην κάμερα του «Special Report», μιλούν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, Παναγιώτης Μπεχράκης, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επιστημονικών φορέων, ακαδημαϊκοί και μέλη διεθνών οργανώσεων που παρακολουθούν στενά τη δράση της καπνοβιομηχανίας. Τις δικές τους απαντήσεις δίνουν από την πλευρά τους εκπρόσωποι της Philip Morris International και της Παπαστράτος.

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του τσιγάρου; Και υπάρχει τελικά καπνός χωρίς φωτιά;

Οι απαντήσεις στο «Special Report», απόψε στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

