Κακοκαιρία “Κάρμελ”: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια από το βράδυ (βίντεο)

Ποιές περιοχές θα επηρεαστούν κατά χρονική σειρά. Πού αναμένεται να πέσει το περισσότερο χιόνι.

Ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσουν την περιοχή της Ελλάδας, όπου η θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει μέσα σε ένα 24ωρο κατά περίπου 7-8 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, σύμφωνα με το meteo.gr του Αστεροσκοπείου.

Παράλληλα, η πολική αέρια μάζα, που θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια, θα φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Στερεά και στα νότια νησιωτικά τμήματα, αλλά και θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός τόνισε πως η κακοκαιρία “Κάρμελ” θα αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της από το βράδυ της Παρασκευής, στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας μας.

Περισσότερο χιόνι θα δεχθούν σταδιακά η Φωκίδα, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία και στο τέλος η Κρήτη.

