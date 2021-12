Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Ρεμπούτσικα: στην Τουρκία με “αγκάλιασαν” περισσότερο από την Ελλάδα

Τι λέει η διάσημη συνθέτρια για την Καμεράτα, την Νατάσα Θεοδωρίδου και τις παραστάσεις μόνο για θεατές εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με κορονοϊό.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ενόψει των νέων εμφανίσεων της δηλώνοντας ενθουσιασμένη για την συνεργασία της με μια «σπουδαία ορχήστρα, την Καμεράτα».

Όπως είπε, «η σκηνή είναι σαν το δωμάτιο μου, πατάω γερά και συγχρόνως πετάω», ενώ σχετικά με το κοινό στις παραστάσεις που αποτελείται από θεατές που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει με κορονοϊό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανέφερε πως «είμαι εμβολιασμένη, όμως έχω γίνει πολύ καχύποπτη και σκεπτική για όλο αυτό που συμβαίνει. Έχει αρχίσει ένας ρατσισμός, μια διχόνοια μεταξύ μας. Δεν είμαι σίγουρη αν τα παιδιά πρέπει να μπουν σε αυτήν την διαδικασία του εμβολιασμού».

Ερωτηθείσα για την στιγμή που ξεχωρίζει από την διαδρομή της, είπε ότι «με έχει στιγματίσει το παγκόσμιο βραβείο soundtrack για μια τούρκικη παραγωγή», προσθέτοντας ότι «στην Τουρκία με δέχθηκαν πολύ ζεστά, με καλά λόγια, μου άνοιξαν την αγκαλιά τους περισσότερο από εδώ, από την χώρα μου. Δούλεψα πολλά χρόνια στην Τουρκία, έχω κάνει περισσότερα πράγματα εκεί».

Σε ότι αφορά την «Πολίτικη Κουζίνα», είπε πως «μου είχε κάνει εντύπωση η φωνή και το παρουσιαστικό της Νατάσας Θεοδωρίδου, αλλά και η χροιά της».

