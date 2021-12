“Ενώπιος Ενωπίω”: Πρωτιά στην τηλεθέαση την Πέμπτη

Life

Σε ποιους τηλεθεατές κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Πρωτιά στη ζώνη μετάδοσής της σημείωσε χθες, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία φιλοξένησε τον Άλμπερτ Μπουρλά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της φαρμακοβιομηχανίας «Pfizer».

Τη συνέντευξη, που έκανε αίσθηση και συζητήθηκε, παρακολούθησαν 1.565.200 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Το «Ενώπιος Ενωπίω» προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στο κοινό 18-54, με ποσοστό 18% και 2 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 28,1%, ενώ στους άνδρες τα ποσοστά έφτασαν μέχρι και το 24%.

