Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βόλος: “Βιομηχανία” συνταγών έχει σημάνει συναγερμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς ασθενών παρουσίασαν «καρμπόν» συνταγές, με την ίδια υπογραφή γιατρού!

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες εβδομάδες στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι νοσοκομειακοί γιατροί στις κλινικές covid γίνονται ολοένα και συχνότερα μάρτυρες περιστατικών ασθενών με κορονοϊό, που η κλινική τους εικόνα είναι απελπιστική όταν προσέρχονται στα Επείγοντα.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση και ταυτόχρονα χρήζει διερεύνησης είναι ότι«πίσω» από τους περισσότερους ασθενείς αυτής της κατηγορίας υπάρχει ο ίδιος ιδιώτης γιατρός που τους κουράρει,πριν φτάσουν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ο συγκεκριμένος ιδιώτης γιατρός φέρεται να είναι ανεμβολίαστος και να βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Έχει κλείσει δηλαδή το ιατρείο όπου εξέταζε ασθενείς.

Ωστόσο, συνταγές του χειρόγραφες μαζί με το τηλέφωνο επικοινωνίας του κυκλοφορούν σε πολλά σπίτια ασθενών που νοσούν από covid και παραμένουν στο σπίτι.

Μολονότι οι γιατροί συστήνουν στους ασθενείς να προσφεύγουν στο νοσοκομείο όταν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, το τελευταίο διάστημα αρκετοί Βολιώτες έφτασαν στο Αχιλλοπούλειο μετά από 10 και 15 ημέρες που πάλευαν με τον πυρετό και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όταν πλέον ήδη είχαν φτάσει στο «κατώφλι του θανάτου».

Συγγενείς ασθενών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου σε πολύ άσχημη κατάσταση όταν ρωτήθηκαν σχετικά για τη θεραπεία που ελάμβανε ο δικός τους άνθρωπος στο σπίτι, παρουσίασαν «καρμπόν» συνταγές, με την ίδια υπογραφή γιατρού!!!

Αντιβίωση Claricid για έξι μέρες,βιταμίνη C,D3, ψευδάργυρος, L-GGlutmine και ασπιρίνη των 100 (salospir),είναι η θεραπεία που συνιστά μέσω των χειρόγραφων συνταγών που χορηγεί στους ασθενείς. «Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται για ένα έντονο κρυολόγημα.

Όταν ο ασθενής είναι εμπύρετος και παρουσιάζει αναπνευστική δυσλειτουργία πρέπει να νοσηλευτεί και να λάβει ειδική θεραπεία για τον κορεσμό και το αναπνευστικό σύστημα. Δυστυχώς όμως σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών αυτό δεν γίνεται.

Αψηφούν τον κίνδυνο, πιστεύουν σε σκοταδιστικές θεωρίες που λένε ότι ο κορονοϊός είναι γρίπη, δεν έχουν φροντίσει να κάνουν το εμβόλιο και όταν φτάνουν στο Αχιλλοπούλειο είναι σχεδόν διαλυμένοι»,λέει ο επικεφαλής των κλινικών covid Χαράλαμπος Μάνδρος .

«Με «μαντζούνια» ο κορονοϊός δεν γιατρεύεται»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΜαγνησίαςΕυθ. Τσάμης που ρωτήθηκε από τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ προέτρεψε ότι «οι ασθενείς πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μετά την πέμπτη ημέρα όταν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν θα πρέπει να σπεύδουν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Βόλου. Η σοβαρή νόσηση του κορονοϊού δεν γιατρεύεται με «μαντζούνια».Υπάρχουν συγκεκριμένα ιατρικά θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν όλοι οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία. Το τελευταίο διάστημα όσοι συμμετέχουμε στο ΕΣΥ συνδράμοντας τους συναδέλφους γνωρίζουμε τη διαδικασία που ακολουθείται και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης», κατέληξε ο κ. Τσάμης.

πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ροζίτα Σώκου: διασωληνώθηκε η κόρη της (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Χαραλαμπόπουλος για Σταμάτη: δεν υπάρχει λόγος για διχασμό (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μπουρλά: Την άνοιξη το χάπι κατά του κορονοϊού (βίντεο)