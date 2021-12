Πολιτική

Σκέρτσος για ΜΕΘ: ήσσονος σημασίας η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα

Γιατί επιτέθηκε στα κόμματα. Τι είπε για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τι ανέφερε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Να μη προσπαθεί να διογκώσει ένα ζήτημα που είναι ήσσονος σημασίας κάλεσε την αντιπολίτευση, ο υπουργός Επικρατείας 'Άκης Σκέρτσος, με αφορμή την κριτική για τη μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα. «Το αν γνωρίζαμε ή όχι τη μελέτη είναι αδιάφορο, Δεν τη γνωρίζαμε. Σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση λαμβάνει δεκάδες αντίστοιχες εισηγήσεις και στατιστικά στοιχεία, τα μελετά όλα και τα αξιολογεί όλα. Μην προσπαθείτε να διογκώσετε ένα ζήτημα που είναι ήσσονος σημασίας» είπε ο κ. Σκέρτσος, απαντώντας σε παρέμβαση της κοινοβουλευτικής εκπρόσωπου του Κινήματος Αλλαγής Νάντιας Γιαννακοπούλου η οποία ζήτησε να μάθει ποιος από τους αρμόδιους πήρε, και πότε, στα χέρια του τη μελέτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ήταν σαφής χθες, είπε ο κ. Σκέρτσος σημειώνοντας ότι «έχει γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος για μια μελέτη, που δεν κομίζει κάτι καινούργιο. Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για τα θέματα αυτά, έχει λάβει πρωτοβουλίες, έχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει πολιτικές, που ενισχύουν το σύστημα Υγείας, και προσπαθούν αν θεραπεύσουν, ακριβώς αυτά τα προβλήματα».

Όπως συμπλήρωσε, «ποια τα προβλήματα που εντοπίζει η μελέτη; ότι όταν δέχεται μεγαλύτερο φόρτο το Σύστημα Υγείας είναι δυσκολότερο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και ότι υπάρχουν ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στο ΕΣΥ. Και τα δύο ζητήματα έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο, πολύ πριν την εκπόνηση της μελέτης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Επομένως, συμπέρανε ο υπουργός Επικρατείας, «το αν γνωρίζαμε ή όχι τη μελέτη είναι αδιάφορο. Δεν τη γνωρίζαμε. Σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση λαμβάνει δεκάδες αντίστοιχες εισηγήσεις και στατιστικά στοιχεία, τα μελετά όλα και τα αξιολογεί όλα. Μην προσπαθείτε να διογκώσετε ένα ζήτημα που είναι ήσσονος σημασίας».

Σε επόμενο ερώτημα της κ. Γιαννακοπούλου για τους ανεμβολίαστους αστυνομικούς, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι «η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν φοβάται την υποχρεωτικότητα. Αντιθέτως είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, που έχει υλοποιήσει την υποχρεωτικότητα στο χώρο υγείας και στην ειδική ομάδα πληθυσμού άνω των 60, που νοσεί βαρύτατα. Αυτά είναι τα κριτήρια. Είναι υγειονομικά και όχι πολιτικά κριτήρια».

«Για τον κ. Πολάκη ο Αλ. Τσίπρας δεν κάνει κάτι»

Νωρίτερα, στην ομιλία του επί του προϋπολογισμού, ο κ. Σκέρτσος είχε αναφερθεί στη χθεσινή ομιλία του ανεξαρτήτου - πλέον - βουλευτή Π. Κουρουμπλή, λέγοντας «ακούστηκαν φρικιαστικά πράγματα χθες, από αυτό εδώ το βήμα, προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης, που θύμιζαν άλλες εποχές. Χαίρομαι που υπήρξε άμεση αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι όμως αποσπασματική και γι’ αυτό ατελής, διότι, τους ίδιους και βαρύτερους χαρακτηρισμούς επιφυλάσσουν σε καθημερινή βάση, για την κυβέρνηση, και άλλα στελέχη του, όπως ο κ. Πολάκης, αλλά εκεί δεν κάνει κάτι (ο κ. Τσίπρας)».

«Ελπίζω να ξανασκεφτεί και να διορθώσει τη στάση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλοι θυμόμαστε και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, πως η ίδια τοξικότητα, ο ίδιος διχασμός τα ίδια σύμμετρα κατηγορώ, μεταφέρθηκαν πριν δέκα χρόνια, από το εσωτερικό της Βουλής, στην πλατεία Συντάγματος, για να μολύνουν στη συνέχεια, όλη την επικράτεια» , είπε ο κ. Σκέρτσος.

Σχολιάζοντας προηγούμενες ομιλίες βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σκέρτσος είπε ότι είναι περίεργο για μια χώρα που ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το μαύρο πρόβατο διεθνώς και πλέον εισπράττει συστηματικά επαίνους -όχι από τα εγχώρια MME - αλλά από το εξωτερικό, από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ξένες κυβερνήσεις, μεγάλους διεθνείς επενδυτές, για τις επιδόσεις της στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιοποίηση, την πράσινη μετάβαση αλλά και τη συνολική διαχείριση της πανδημίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «στο εσωτερικό η αντιπολίτευση να κάνει ο,τι μπορεί για να αμαυρώσει αυτή την καλή διεθνή εικόνα και να της επιφυλάσσει μόνο και αποκλειστικά τον ψόγο, την ισοπέδωση, την τοξικότητα».

Υπάρχει, σημείωσε, μια μεγάλη, «σχεδόν αγεφύρωτη γνωστική ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικότητας που βλέπει πλέον ο υπόλοιπος κόσμος για εμάς, της πραγματικότητας που βιώνουν οι ίδιοι οι πολίτες που -παρά τις αντιξοότητες- βλέπουν αν μη τι άλλο μια κυβέρνηση που δίνει αγώνα καθημερινά, που προσπαθεί να αλλάξει αβελτηρίες δεκαετιών, και της πραγματικότητας που σκιαγραφείται εντός της Βουλής. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμένα με προβληματίζει. Αναρωτιέμαι αν αυτή η διαφορά στην πρόσληψη της πραγματικότητας, αυτή η ένταση της κριτικής συμβάλει τελικά στην αξιοπιστία της πολιτικής συνολικά και της ικανότητάς της να απευθυνθεί με τρόπο πειστικό στους πολίτες. Και καταλήγω πως όχι».

Ο κ. Σκέττσος είπε ακόμη «δεν ισχυρίζομαι προφανώς πως η αντιπολίτευση πρέπει να επαινεί την κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν κόντρα στο ρόλο της. Θα έπρεπε όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μέσα στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης που έχουν σημειώσει:

την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης,

τη μεγαλύτερη ανάκαμψη της οικονομίας,

τη σημαντικότερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων,

έχοντας ταυτόχρονα συγκρατήσει τις απώλειες λόγω covid κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα, να είναι αν μη τι άλλο μια αντιπολίτευση πιο συγκρατημένη. Και πιο εποικοδομητική».

Απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρώτησε:

«Πώς δικαιολογείτε τις 8 διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις της χώρας μας από τους εταίρους μας στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας για τις μεταρρυθμίσεις αλλά και την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική;

Πώς απαντάτε στην πανηγυρική έγκριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή τόσο του εθνικού μας σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όσο και του επόμενου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 που εξασφάλισαν 80 δις ευρώ;

Πόσο πιο οξεία θα ήταν η κριτική σας, δηλαδή, αν αντί για αυτές τις διακρίσεις, ήμασταν τελευταίοι σε όλους τους οικονομικούς δείκτες στην Ευρώπη;».

«Ναι, έχουμε πολλά περιθώρια να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε. Ούτε και έχουμε κάποιο σύμπλεγμα να παραδεχθούμε λάθη και να τα διορθώσουμε. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει, ειδικά για αυτή την κυβέρνηση που και ακούει και διορθώνει. Αυτό δεν θα συμβεί όμως με το να λέτε όχι σε όλα και να γίνεστε σαμποτέρ της εθνικής προσπάθειας, αρνητές της πραγματικότητας που βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός από εσάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας η έκθεση Τσιόρδα-Λύτρα

Η έκθεση Τσιόρδα - Λύτρα απασχολεί και τις εισαγγελικές αρχές. Τα πορίσματα των δύο καθηγητών θα ενταχθούν στη μεγάλη προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών που στοχεύει στη διερεύνηση του συνόλου των καταγγελιών για τις συνθήκες νοσηλείας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας την περίοδο της πανδημίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του και ήξεραν και ψεύδονταν

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να πιστεύει πως ο κ. Μητσοτάκης και όλο το Μέγαρο Μαξίμου δεν είχαν ενημερωθεί από τον κ. Τσιόδρα για τη μελέτη που δείχνει έκρηξη θνητότητας εκτός ΜΕΘ. Επειδή ο συνυπογράφων με τον κ. Τσιόδρα, καθηγητής κ. Λύτρας εμφατικά επαναλαμβάνει πως «ενημερώσαμε άμεσα και επανειλημμένα στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων όσους μπορούν να κάνουν κάτι για το ΕΣΥ». Περιμένουμε έστω και τώρα μία απάντηση:

Θα ζητήσουν έστω μια συγνώμη για τα συνειδητά ψέματα και την εγκληματική τους αμέλεια;

Για το «δεν υπάρχει διαφορά για τους εντός και τους εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους» του κ. Μητσοτάκη;

Για το «δεν μπορούμε να έχουμε ένα πολυτελές ΕΣΥ», του κ. Σκέρτσου;

Για το «πεταμένα λεφτά» τα χρήματα για επιπλέον ΜΕΘ, του κ. Πέτσα;

Για το «ακόμη κι αν είχαμε 5.000 ΜΕΘ θα είχαμε περισσότερους θανάτους» του κ. Γεραπετρίτη;

Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του και ήξεραν και ψεύδονταν πάνω στις χιλιάδες απώλειες. Είναι όχι μόνο πολιτικά αλλά και ηθικά υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Μια δημόσια συγνώμη θα ήταν το λιγότερο».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει «Οι αποκαλύψεις γύρω από το επιστημονικό άρθρο του Πρωθυπουργικού συμβούλου κ. Τσιόδρα και του κ. Λύτρα, είναι τέτοιες που σε ένα άλλο κράτος, θα είχαν ρίξει ήδη την κυβέρνηση. Ο κ. Λύτρας έχει ξεκαθαρίσει πως η Κυβέρνηση ήταν ενήμερη για τα σχετικά πορίσματα. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις αν γνώριζε το άρθρο του συμβούλου του με τον οποίο υποτίθεται πως έχει καθημερινή επαφή και αν παρουσίασε άρα χονδροειδή ψέματα στη Βουλή. Όποια και αν είναι η μελετημένη του απάντηση, τεκμαίρεται αναντίρρητα η εργαλειοποίηση των ειδικών, που στοίχισε την ανεπανόρθωτη απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό όχι μόνο στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Υγείας με αφορμή το επιστημονικό πόνημα και θα επιμείνει μέχρι οι πολίτες να πάρουν καθαρές απαντήσεις. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να υπεκφεύγουν την πραγματική συζήτηση μέσα από τις εύκολες λαβές που τους δίνει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ασχολούμενη με περιττούς αυτή τη στιγμή, δήθεν καθωσπρεπισμούς. Άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν ο κ. Μητσοτάκης δεν επέμενε να μην ενισχύσει το ΕΣΥ και αντί να απολογείται για τα εγκλήματα αυτά, πετάει μαζί με τον κ. Τσίπρα τη μπάλα αλλού».

