Ανδρουλάκης: συνάντηση με Σακελλαροπούλου και επίσκεψη στο “Σωτηρία” (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μετά την συνομιλία του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λίγη ώρα μετά από την επίσκεψη του στο νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό.

Tην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε, στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία τον είχε συνεχάρη για την εκλογή του, ωστόσο η ημίωρη συνάντηση δεν ήταν μόνον εθιμοτυπική, αλλά είχε κι ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μετά το τέλος την συνάντησης ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε πώς συζήτησε με την κυρία Σακελλαροπούλου για την προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί η δημοκρατική παράταξη, ως μια παράταξη της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, με ένα σύγχρονο πρόγραμμα που θα απαντά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Επίσης, ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη πρωτοβουλία του να θέσει στη χθεσινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος θέμα εμπάργκο όπλων προς τη Τουρκία. «Είναι αδιανόητο μία χώρα, η οποία καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά είναι και ένας παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή από τον Νότιο Καύκασο μέχρι τη Μέση Ανατολή, να εξοπλίζεται από ευρωπαϊκά κράτη», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προσέθεσε πώς ανέφερε στην κυρία Σακελλαροπούλου ότι θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μία συνεννόηση και μία σύνθεση απόψεων για μεγάλα θέματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια. «Είναι κρίσιμο όλα τα κόμματα σε αυτή την περίοδο να σκεφτούν ότι η σταθερότητα της περιοχής είναι πάρα πολύ κρίσιμη», σημείωσε.

Τέλος, είπε πως συζήτησε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας «το μεγάλο στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς η χώρα μας θα αντιμετωπίσει τις νέες ανισότητες, την ενεργειακή κρίση και τις παρενέργειες της πανδημίας. Πρέπει αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν σωστά, με αξιοκρατία και διαφάνεια».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «η Σωτηρία». Αμέσως μετά σε δήλωση του, ανέφερε τα εξής «Από την ενημέρωση που είχαμε εδώ στο νοσοκομείο Σωτηρία, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, όπως είναι άλλωστε και τα στοιχεία του ECDC. Εκλιπαρώ κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιήσει το μόνο όπλο που μας έχει χαρίσει η επιστήμη, να κάνει το εμβόλιο. Σήμερα στο νοσοκομείο Σωτηρία που έχουμε 17 διασωληνωμένους, ένας μόνο είναι εμβολιασμένος. Σήμερα στην Πορτογαλία έχουμε 15 νεκρούς κάθε μέρα, ενώ στην Ελλάδα σχεδόν 100, διότι εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Άρα είναι πολύ κρίσιμο να βελτιώσουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις για να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας όσο θα έπρεπε βάσει των σημερινών συνθηκών της πανδημίας και αυτό πρέπει να γίνει.

Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύβει τις τεράστιες ευθύνες του πίσω από ακραίες και καταδικαστέες δηλώσεις μελών της αντιπολίτευσης. Εμείς, ως κόμμα ευθύνης, ξεκινάμε νέα εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για να σπάσουμε τον φόβο και την παραπληροφόρηση που αφορά το εμβόλιο. Πρέπει περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα μας να πάρουν πρωτοβουλία, να τους στηρίξουμε, να καταλάβουν ότι η αξία του να υπερασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή είναι μια καθημερινή μάχη. Θεωρώ αδιανόητο να αποδεχθούμε ότι κάθε μέρα θα είναι κανονικότητα να χάνεται ένα ελληνικό χωριό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με συνεννόηση, σύνεση και σχέδιο. Και αυτή είναι πρωτίστως ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και ευθύνη όλων εμάς που θέλουμε πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα και να έχουμε μια καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας».

