Ζεφύρι: συλλήψεις πιστολέρο και εντοπισμός ναρκωτικών (εικόνες)

Παράλληλα με τις χειροπέδες που πέρασαν σε κατοίκους της περιοχής, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών

Για τα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης στο Ζεφύρι, μετά από το βίντεο με τους πιστολέρο που κυκλοφόρησε στα social media, ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο διερεύνησης, από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εγκληματικών υποθέσεων εμπλοκής συμμοριών που κατέχουν όπλα και διακινούν ναρκωτικά στη Δυτική Αττική, χθες και σήμερα (16 και 17 Δεκεμβρίου 2021), οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις στις περιοχές του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Στις ανωτέρω επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Ο.Π.Κ.Ε., του Τ.Α. Ζεφυρίου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω επιχειρήσεων και μέχρι τώρα, διενεργήθηκαν έξι (6) έρευνες και συνελήφθησαν οκτώ (8) άτομα για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

ποσότητα ηρωίνης βάρους 566,6 γραμμαρίων

15 ναρκωτικά δισκία

8 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm

ζυγαριές ακριβείας

χρηματικά ποσά

κινητά τηλέφωνα

Η διενέργεια ερευνών συνεχίζεται».

Πηγή: Καθημερινή

Θεοδωρικάκος: Δεν επιτρέπουμε άβατα πουθενά

«Δεν επιτρέπουμε κανενός είδους άβατο πουθενά ούτε στην Αττική ούτε πουθενά στην χώρα. Και με την ευκαιρία από χτες την νύχτα έως και τώρα εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στις Δυτικές συνοικίες , στο Ζεφύρι και στα Λιόσια. Έχουν γίνει ήδη 8 συλλήψεις για ναρκωτικά και ασφαλώς συνεχίζεται η καταδίωξη των ατόμων τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μετά τη δημοσιοποίηση του χθεσινού βίντεο», ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην Βουλή, στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

Πηγή: Καθημερινή

