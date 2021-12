Κοινωνία

Κερατσίνι – ιατροδικαστής: Μαρτυρικός και ασφυκτικός ο θάνατος της Όλγας

Θλίψη προκαλεί η ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της 8χρονης, που σφηνώθηκε σε πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι.

Μαρτυρικό, ασφυκτικό θάνατο βρήκε η 8χρονη Όλγα στην σιδερόπορτα του εργοστασίου στο Κερατσίνι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που αποκαλύπτει το dikastiko.gr. Η έκθεση που συντάχθηκε και παραδόθηκε στις αρχές, αναλύει όλα τα δεδομένα για το τραγικό περιστατικό της 17ης Νοεμβρίου, όταν η 8χρονη Όλγα βρήκε τραγικό θάνατο σφηνωμένη σε συρόμενη μεταλλική πόρτα βάρους ενός τόνου, σε εργοστάσιο στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υπάλληλος του εργοστασίου κατά τις 17:30 το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου έκλεισε τη συρόμενη πόρτα με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να εγκλωβιστεί. Πέρασαν είκοσι ολόκληρα λεπτά μέχρι ο υπάλληλος να διαπιστώσει ότι το 8χρονο βρισκόταν μεταξύ συρόμενης πόρτας και παραστάδας και αντί να ανοίξει την πόρτα ειδοποίησε τον προϊστάμενο της παραγωγής του εργοστασίου ο οποίος ειδοποίησε τον υπεύθυνο βάρδιας. Οι τρεις τους φέρονται να πήγαν στο σημείο, άνοιξαν την πόρτα, με αποτέλεσμα το 8χρονο κορίτσι το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε όρθια θέση, να πέσει στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις τους. Τότε ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας η 8χρονη ενδεχομένως να ζούσε εάν υπάλληλοι και υπεύθυνοι του εργοστασίου είχαν κινηθεί άμεσα όταν διαπίστωσαν ότι το ανήλικο κορίτσι εγκλωβίστηκε μεταξύ της μεταλλικής συρόμενης πόρτας.

Μάλιστα ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Μπαρκαγιάννης ανέφερε τότε ότι «ζητάμε πλέον την κακουργηματική δίωξη και τη θεωρούμε απαραίτητη γιατί αν δεν γίνει κακουργηματική πράξη δεν θα γίνει και άρση του απορρήτου». Μάλιστα στις δηλώσεις του κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός αυτοκινήτου και μιας μηχανής που βρέθηκαν έξω από το εργοστάσιο. Γι’ αυτό, η οικογένεια του 8χρονου κοριτσιού ζητάει και την άρση του βιντεοληπτικού υλικού από άλλες κάμερες εντός και εκτός του εργοστασίου.

Η ιατροδικαστική έκθεση πάντως δίνει μια απάντηση όσον αφορά στον χρόνο θανάτου, η οποία έχει – προφανώς θα αξιολογηθεί από τις εισαγγελικές αρχές του Πειραιά που έδρασαν άμεσα – σημασία και για το αν θα μπορούσε μετά τον εγκλωβισμό του κοριτσιού να υπάρξει ιατρική αντίδραση, ακόμα και να σωθεί η ζωή της. Η έκθεση σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει πως «ο θάνατος επήλθε συνεπεία συμφόρησης πνευμόνων και πνευμονικού οιδήματος, εντός 5 λεπτών. Επίσης πως δεν βρέθηκαν συντριπτικά κατάγματα» στο κορμάκι της.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ηθική και ποινική απαξία του ζητήματος της εξόφθαλμης καθυστέρησης στην αντίδραση (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό), η ποινική αποτίμηση κατατείνει σύμφωνα με πληροφορίες προς την «αμέλεια» , πλην μένει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που έχει θέσει η Εισαγγελία Πειραιά προς την ασφάλεια Κερατσινίου που κάνει την προκαταρκτική εξέταση. Κυρίως αν λειτουργούσαν όλες οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας στην πόρτα…

